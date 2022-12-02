У Росії розбився винищувач МіГ-31
Міг-31 може бути носієм ракет «Кинжал», які є малопомітною для української ППО
У Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31. Відомо, що екіпаж встиг катапультуватись. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Про жертви та руйнування поки не повідомляється.
Зазначимо, що це вже третя така катастрофа останнім часом. У жовтні в Іркутську розбився штурмовик Су-30, а в Єйську – Су-34.
МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.
Зазначимо, що даний вид літака може бути носієм ракет «Кинжал», які є малопомітною для української ППО.
Нагадаємо, 28 листопада у Росії під час зльоту розбився вертоліт. Загинув чемпіон із вищого пілотажу.
До слова, Росія вже втратила в Україні 280 літаків – 280 та 262 гелікоптери. За минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 090 рашистів.
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