У Росії розбився винищувач МіГ-31

Міг-31 може бути носієм ракет «Кинжал», які є малопомітною для української ППО

У Приморському краї Росії розбився винищувач МіГ-31. Відомо, що екіпаж встиг катапультуватись. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Про жертви та руйнування поки не повідомляється.

Зазначимо, що це вже третя така катастрофа останнім часом. У жовтні в Іркутську розбився штурмовик Су-30, а в Єйську – Су-34.

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МіГ-31 – радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25. Зазначимо, що даний вид літака може бути носієм ракет «Кинжал», які є малопомітною для української ППО.

Нагадаємо, 28 листопада у Росії під час зльоту розбився вертоліт. Загинув чемпіон із вищого пілотажу.

До слова, Росія вже втратила в Україні 280 літаків – 280 та 262 гелікоптери. За минулу добу українські захисники ліквідували близько 650 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 90 090 рашистів.