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У Росії розбився гелікоптер Мі-2

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Росії розбився гелікоптер Мі-2
У Костромській області впав гелікоптер Мі-2
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Вертоліт виконував санітарний рейс

У Костромській області зазнав аварії вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. Про це повідомляють російські ЗМІ.

ЗМІ повідомляють, що на борту перебували п'ятеро людей.

«У Костромській області, приблизно за чотири кілометри від аеропорту Сокеркіно, зазнав аварії вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс. На борту було п'ятеро людей», – сказав співрозмовник агентства.

На місце події виїхав губернатор регіону Сергій Сітніков. За його словами, вертоліт, що впав, виконував політ з Шар'ї за завданням санітарної авіації.

За попередніми даними є постраждалі.

ТАСС із посиланням на екстрені служби пише, що одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

Зазначимо, Єйськ знаходиться на протилежному березі Таганрозької затоки (Азовське море) від окупованого Маріуполя.

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Теги: росія політ вертоліт гелікоптер

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