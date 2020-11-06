Зеленський назвав дату зустрічі радників «нормандської четвірки»
Зустріч радників «нормандської четвірки» пройде у режимі відеоконференції
Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників «нормандської четвірки» відбудеться 13 листопада. На ній розглянуть план щодо Донбасу.
Про це Зеленський повідомив під час брифінгу в Луганській області.
Зеленський зазначив, що зустріч пройде у режимі відеоконференції.
«13-го листопада відбудеться відеоконференція радників «нормандської четвірки», на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє. Майбутнє у нас тільки одне — відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі», — зазначив Зеленський.
Окрім того, Зеленський повідомив, що 10 листопада відкриють КПВВ «Щастя» у Луганській області та КПВВ «Золоте» на Донеччині.
Він уточнив, що відкриття нових пунктів на Донбасі було однією з умов торішньої «нормандської зустрічі».
5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.
Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.
З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.
Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».
Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.