Зеленський назвав дату зустрічі радників «нормандської четвірки»

Робоча поїздка президента до Луганської та Донецької областей

Зустріч радників «нормандської четвірки» пройде у режимі відеоконференції

Президент Володимир Зеленський заявив, що зустріч радників «нормандської четвірки» відбудеться 13 листопада. На ній розглянуть план щодо Донбасу.

Про це Зеленський повідомив під час брифінгу в Луганській області.

Зеленський зазначив, що зустріч пройде у режимі відеоконференції.

«13-го листопада відбудеться відеоконференція радників «нормандської четвірки», на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє. Майбутнє у нас тільки одне — відновлення територіальної цілісності України, повністю припинення вогню на Донбасі», — зазначив Зеленський.

Окрім того, Зеленський повідомив, що 10 листопада відкриють КПВВ «Щастя» у Луганській області та КПВВ «Золоте» на Донеччині.

Він уточнив, що відкриття нових пунктів на Донбасі було однією з умов торішньої «нормандської зустрічі».

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.