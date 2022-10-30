У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях

П’яту частину російського міста-мільйонника залило нечистотами

Поки російський диктатор Володимир Путін лякає світ українською «брудною бомбою», у РФ «вибухнула» своя. У місті Волгограді люди четверту добу сидять без води, а місто заливає нечистотами. А все тому, що у заплаві річки Цариця прорвало каналізаційний колектор. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Внаслідок аварії утворився величезний земляний провал у сквері, а 200 тис. жителів центру міста залишилися без води.

Після аварії жителі міста змітали з полиць магазинів великі пляшки з водою, а також вимагали від мерії Волгограда та водоканалу налагодити режим роботи водовозів.

За інформацією ЗМІ, колектор та бетонний канал, де сталася аварія, було прокладено 50 років тому. Зазначається, що аварії можна було б уникнути ще влітку, коли мешканці вперше почали бити на сполох про загрозу прориву.

Прокуратура вже розпочала перевірку, а Росприроднагляд взяв проби води та ґрунту для визначення концентрації забруднюючих речовин. За їхніми даними, стоки вже потрапили до Волги. Коли людям дадуть воду, невідомо. Деякі жителі міста почали збирати у відра дощову воду.

Нагадаємо, у серпні у московському районі Любліно 12 робітників провалилися у каналізаційний колектор. Після того, як почався сильний дощ, робітників, які приїхали чистити каналізацію, потоком води змило у колектор.