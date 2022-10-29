Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу»
фото з відкритих джерел

Росіяни розповсюджуючи звинувачення про намір України застосувати «брудну бомбу» переслідують одразу три мети

Звинуваченнями щодо підготовки Україною використання «брудної бомби», Росія намагається домогтися переговорів. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба у інтерв’ю «ТСН».  

Міністр зазначив, що росіяни розповсюджуючи звинувачення про намір України застосувати «брудну бомбу» переслідують одразу три мети. 

«Перша. Це було зроблено виключно на внутрішню аудиторію. Показати російському народу додатковий аргумент, що «а ми їм казали, ми їх попереджали, а вони нічого не зробили, вони прикривають київський режим», ну і далі всі їхні класичні наративи», – сказав Кулеба.  

Крім цього, за словами Кулеби, ця операція адресована країнам так званого глобального Півдня. 

«Країнам, де Росія все ще воює за те, щоб її наратив хоч якось сприймався. Вони там розкручують історію про погану Україну, яка готує брудну бомбу». Я маю моніторинг світових ЗМІ якраз на цю тему. Хто найбільше про це пише у світі саме в такому змішаному сенсі, не відкидаючи російську дезінформацію? Це медіа з Латинської Америки, Африки й Азії. Тобто, росіяни працюють на цю частину світу, намагаючись дискредитувати Україну та її союзників», – пояснив глава МЗС.

Третьою метою він назвав бажання росіян домогтися переговорів. 

«Шойгу, Герасимову, їм байдуже. Вони прекрасно розуміють, що несуть брудну брехню, нісенітниці, звинувачуючи в цьому Україну, коли спілкуються з британцями, французами, американцями й іншими... Ну, і головне, те, що вони зараз роблять із цією історією, телефонуючи на Захід, – це насправді приховане, але відчайдушне благання з ними поговорити. Оскільки з ними ніхто не хоче ні про що розмовляти, бо їхня звірська й агресивна політика є всім зрозумілою. А вони шукають приводи змусити з собою поговорити, започаткувати хоч якийсь діалог», – додав Кулеба.  

Раніше Кулеба заявив, що поки не бачить критичної шкоди для України від позиції Угорщини. – Орбан – дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то збудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати».

Додамо, що президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.

 

Теги: росія Дмитро Кулеба Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає Віктора Орбана хитрим політиком
Кулеба про позицію Орбана: Угорщину треба просто перечекати
Сьогодні, 06:57
Кулеба вважає, що на Заході змінився підхід до ядерного стримування Росії
Захід змінив підхід до ядерного стримування Росії – Кулеба
Сьогодні, 02:57
Інспектори МАГАТЕ проведуть верифікаційну діяльність в Україні
МАГАТЕ перевірить заяви РФ щодо «брудної бомби» в Україні – заява Гроссі
Вчора, 00:47

Події в Україні

Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу»
Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу»
Обстріл Миколаївщини: зазнали поранень чотири людини
Обстріл Миколаївщини: зазнали поранень чотири людини
Прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі
Прикордонники знищили дві ворожі ДРГ на півночі
Розвідники показали, як взяли в полон рашистів та затрофеїли техніку (відео)
Розвідники показали, як взяли в полон рашистів та затрофеїли техніку (відео)
Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка
Окупанти прискорюють вихід із Херсонщини – британська розвідка
23 бойові машини та 19 танків: втрати окупантів за добу
23 бойові машини та 19 танків: втрати окупантів за добу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Вибори під Путіна та завершення війни: ЗМІ розсекретили плани Кремля
17K
Один із суб’єктів РФ заявив про незалежність
15K
Прокидався під гімн РФ: деталі про полковника із харківської СБУ
12K
Графіки відключення електроенергії. Банкова повідомила про зміни
10K
Що відбувається у Херсоні? Російський пропагандист розказав про хитрий задум окупантів
8492
29 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
Сьогодні, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Вчора, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Вчора, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Вчора, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
27 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту