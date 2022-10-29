Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу»

Росіяни розповсюджуючи звинувачення про намір України застосувати «брудну бомбу» переслідують одразу три мети

Звинуваченнями щодо підготовки Україною використання «брудної бомби», Росія намагається домогтися переговорів. Про це заявив глава українського МЗС Дмитро Кулеба у інтерв’ю «ТСН».

Міністр зазначив, що росіяни розповсюджуючи звинувачення про намір України застосувати «брудну бомбу» переслідують одразу три мети.

«Перша. Це було зроблено виключно на внутрішню аудиторію. Показати російському народу додатковий аргумент, що «а ми їм казали, ми їх попереджали, а вони нічого не зробили, вони прикривають київський режим», ну і далі всі їхні класичні наративи», – сказав Кулеба.

Крім цього, за словами Кулеби, ця операція адресована країнам так званого глобального Півдня.

«Країнам, де Росія все ще воює за те, щоб її наратив хоч якось сприймався. Вони там розкручують історію про погану Україну, яка готує брудну бомбу». Я маю моніторинг світових ЗМІ якраз на цю тему. Хто найбільше про це пише у світі саме в такому змішаному сенсі, не відкидаючи російську дезінформацію? Це медіа з Латинської Америки, Африки й Азії. Тобто, росіяни працюють на цю частину світу, намагаючись дискредитувати Україну та її союзників», – пояснив глава МЗС.

Третьою метою він назвав бажання росіян домогтися переговорів.

«Шойгу, Герасимову, їм байдуже. Вони прекрасно розуміють, що несуть брудну брехню, нісенітниці, звинувачуючи в цьому Україну, коли спілкуються з британцями, французами, американцями й іншими... Ну, і головне, те, що вони зараз роблять із цією історією, телефонуючи на Захід, – це насправді приховане, але відчайдушне благання з ними поговорити. Оскільки з ними ніхто не хоче ні про що розмовляти, бо їхня звірська й агресивна політика є всім зрозумілою. А вони шукають приводи змусити з собою поговорити, започаткувати хоч якийсь діалог», – додав Кулеба.

Раніше Кулеба заявив, що поки не бачить критичної шкоди для України від позиції Угорщини. – Орбан – дуже хитрий політик. Навіть якщо він спалить усі мости, то збудує понтонну переправу. Угорщину треба просто перечекати».

Додамо, що президент США Джо Байден назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна, який заперечив будь-які наміри застосувати ядерну зброю проти України, доволі небезпечними.