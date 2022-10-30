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Курс на незалежність. Активіст із Кубані розповів про сценарії розвитку подій після поразки Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Курс на незалежність. Активіст із Кубані розповів про сценарії розвитку подій після поразки Росії
На Кубані діють гуртки самостійників, які, в тім числі, розглядають приєднання до України
фото з відкритих джерел

«Не виключається і варіант із приєднанням до України»

Відокремлення Кубані від Росії та створення окремої держави у регіоні підтримує лише активна меншість. Однак вона є та не сидить, склавши руки. Не виключається і варіант із приєднанням до України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів представник осередку кубанських незалежників «Малиновий Клин», активіст Дмитро Доровських.

«Багато є розпорошених гуртків кубанських самостійників, про які ми не навіть не знаємо. До прикладу, нещодавно ми знайшли один такий. Члени цього гуртка обговорюють плани на незалежну Кубань у телеграмі. І взагалі кажуть, що щось його та робити потрібно з усіма цими планами», – розповів активіст.

За словами Дмитра Доровських, Кубань – доволі цікавий регіон. Необхідно розуміти ментальність місцевих мешканців і умови тутешнього життя.

«З одного боку, ми занадто помосковлені, як то кажуть. А з іншого – нам притаманна особлива кубанська ментальність. Ми не занадто швидкі, трохи ледачкуваті, нас треба розрухати. Чим, власне, ці невеличкі гуртки самостійників і займаються», – каже активіст.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну поверненням своїх земель і не має наміру окуповувати територію РФ, зокрема Кубань.

раніше соратник Зеленського народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда в інтерв’ю «Главкому» зробив прогноз, що Росія розпадеться приблизно через два роки. На його думку лідери провідних країн світу могли б визначити, якими територіями вони опікуватимуться, щоби не було протистояння. Дунда заявив, що, зокрема, Україна може «створити окупаційну адміністрацію на Кубані і на територіях, прилеглих до наших східних кордонів».

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Теги: депутат незалежність президент росія Україна

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