Курс на незалежність. Активіст із Кубані розповів про сценарії розвитку подій після поразки Росії

«Не виключається і варіант із приєднанням до України»

Відокремлення Кубані від Росії та створення окремої держави у регіоні підтримує лише активна меншість. Однак вона є та не сидить, склавши руки. Не виключається і варіант із приєднанням до України. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів представник осередку кубанських незалежників «Малиновий Клин», активіст Дмитро Доровських.

«Багато є розпорошених гуртків кубанських самостійників, про які ми не навіть не знаємо. До прикладу, нещодавно ми знайшли один такий. Члени цього гуртка обговорюють плани на незалежну Кубань у телеграмі. І взагалі кажуть, що щось його та робити потрібно з усіма цими планами», – розповів активіст.

За словами Дмитра Доровських, Кубань – доволі цікавий регіон. Необхідно розуміти ментальність місцевих мешканців і умови тутешнього життя.

«З одного боку, ми занадто помосковлені, як то кажуть. А з іншого – нам притаманна особлива кубанська ментальність. Ми не занадто швидкі, трохи ледачкуваті, нас треба розрухати. Чим, власне, ці невеличкі гуртки самостійників і займаються», – каже активіст.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче завершити війну поверненням своїх земель і не має наміру окуповувати територію РФ, зокрема Кубань.

раніше соратник Зеленського народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда в інтерв’ю «Главкому» зробив прогноз, що Росія розпадеться приблизно через два роки. На його думку лідери провідних країн світу могли б визначити, якими територіями вони опікуватимуться, щоби не було протистояння. Дунда заявив, що, зокрема, Україна може «створити окупаційну адміністрацію на Кубані і на територіях, прилеглих до наших східних кордонів».