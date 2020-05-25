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    Як Київ виходить із карантину: Кличко відзвітував про ситуацію в місті (відео)

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    Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги - Як Київ виходить із карантину: Кличко відзвітував про ситуацію в місті (відео)
    Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

    У столиці розпочався другий етап послаблення обмежень

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

    Так, Кличко поінформував: 

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих киян; 
    • про запровадження другого етапу послаблень; 
    • коли відновлять роботу дитячі садки, табори і секції для школярів;
    • про відновлення роботи метро; 
    • чому на частині Хрещатика висадили ялівець.

    Нагадаємо, станом на ранок 25 травня, у Києві підтверджено 2652 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину. 

    З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

    Віталій Кличко Київ громадський транспорт метро епідемія карантин коронавірус
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