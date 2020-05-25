Як Київ виходить із карантину: Кличко відзвітував про ситуацію в місті (відео)



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Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги

У столиці розпочався другий етап послаблення обмежень

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).

Так, Кличко поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;

про запровадження другого етапу послаблень;

коли відновлять роботу дитячі садки, табори і секції для школярів;

про відновлення роботи метро;

чому на частині Хрещатика висадили ялівець.

Нагадаємо, станом на ранок 25 травня, у Києві підтверджено 2652 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.