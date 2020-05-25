Як Київ виходить із карантину: Кличко відзвітував про ситуацію в місті (відео)
Столичний голова Віталій Кличко дає щоденні онлайн-брифінги
У столиці розпочався другий етап послаблення обмежень
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в Києві в умовах запроваджених протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції (Covid-19).
Так, Кличко поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих киян;
- про запровадження другого етапу послаблень;
- коли відновлять роботу дитячі садки, табори і секції для школярів;
- про відновлення роботи метро;
- чому на частині Хрещатика висадили ялівець.
Нагадаємо, станом на ранок 25 травня, у Києві підтверджено 2652 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.
Коронавірус в Україні
-
Всього21245
-
Хворіють13388
-
Одужали7234
-
Померли623
Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.
З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.