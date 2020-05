Президент США пожертвував свою зарплату на боротьбу з коронавірусом

Прес-секретар Трампа показала чек на кругленьку суму

Президент США Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за перший квартал 2020 року на боротьбу з епідемією коронавірусу.

Про це у Twitter написав кореспондент телеканалу CBS Марк Ноллер.

За його словами, на брифінгу в Білому домі прессекретарка американського президента Кейлі Макінані показала чек на $100 тис., підписаний Трампом. Гроші будуть спрямовані на розробку ліків проти Covid-19 і лікування пацієнтів з коронавірусом.

At press briefing, McEnany displays $100,000 check Pres Trump donating from his presidential salary to @HHSGov for development of medications to prevent and treat Coronavirus. pic.twitter.com/AfJ5Bx2wlx