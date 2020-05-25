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    Президент США пожертвував свою зарплату на боротьбу з коронавірусом

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    Президент США Дональд Трамп - Президент США пожертвував свою зарплату на боротьбу з коронавірусом
    Президент США Дональд Трамп

    Прес-секретар Трампа показала чек на кругленьку суму

    Президент США Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за перший квартал 2020 року на боротьбу з епідемією коронавірусу.

    Про це у Twitter написав кореспондент телеканалу CBS Марк Ноллер.

    За його словами, на брифінгу в Білому домі прессекретарка американського президента Кейлі Макінані показала чек на $100 тис., підписаний Трампом. Гроші будуть спрямовані на розробку ліків проти Covid-19 і лікування пацієнтів з коронавірусом.

    Пізніше Трамп в Twitter повідомив, що має намір пожертвувати всю свою річну зарплату на боротьбу з епідемією. Загальна сума, за його словами, складе від $400 до $450 тис. Президент зазначив, що допомагати Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб країни для нього честь.

    У березні Макінані вже повідомляла, що Трамп повернув до бюджету свою зарплату за четвертий квартал 2019 року як пожертву МОЗ на боротьбу з коронавірусом.

    Зазначимо, що кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн. 

    Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на Covid-19 стало більше на 16 тисяч.

    Сполучені Штати Америки в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу Covid-19 заборонили в'їзд до країни іноземцям, які за останні два тижні побували в Бразилії.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21245
    • Хворіють
      13388
    • Одужали
      7234
    • Померли
      623

    Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.

    США зарплата Дональд Трамп гроші президент коронавірус
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