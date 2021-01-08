Катастрофа літака МАУ. В Києві заклали сквер пам'яті загиблих (фото)

У п'ятницю, 8 січня, відбулася церемонія вшанування пам’яті загиблих у катастрофі літака МАУ в Тегерані

Сквер буде розташований на Дніпровській набережній у парку «Вербовий гай»

У Києві в річницю авіакатастрофи літака МАУ презентували місце для скверу пам’яті загиблих пасажирів та членів екіпажу. Нині там уже встановили пам’ятний знак, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Сквер буде розташований на Дніпровській набережній у парку «Вербовий гай».

Пам'ятний знак жертвам катастрофи – це сірий гранітний камінь, на якому прикріплена табличка із написом «PS 752» і датою катастрофи 08.01.2020.

У п'ятницю, 8 січня, біля нього відбулась церемонія вшанування пам’яті загиблих. Родичі, друзі та їхні колеги несли квіти та ставили лампадки. На події були також високопосадовці, зокрема заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов та секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

На майданчику встановили також екран, на якому показували фото жертв авіакатастрофи.

«Сквер пам'яті буде розбитий за проєктом архітектора, який виграв конкурс нещодавно. Я думаю, ви зможете вже навесні побачити роботи з озеленення цього скверу, і упродовж 2021 року ми обов'язково завершимо будівництво цього скверу», – розповів журналістам президент МАУ Євген Дихне, пише «Укрінформ».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що іранцям, які збили український літак МАУ на початку 2020 року, не вдасться уникнути покарання.

Водночас секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що Україна не повинна погоджуватись на пропозицію від іранської сторони щодо компенсацій.

Раніше Іран представив фінальний звіт про катастрофу літака МАУ під Тегераном. До фальсифікації звіту про збитий літак Іран намагався залучити українців.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.