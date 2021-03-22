У Росії зійшла лавина: під сніговими завалами можуть перебувати 15 людей

Рятувальники знайшли тіло дитини, яка опинилася під снігом після сходу лавини

22 березня у районі Оленєгорська (Росія, Мурманська область) зійшла снігова лавина. У місці сходження лавини перебувала туристична група з 15 осіб, з яких 13 – діти.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, туркомпанія привезла до регіону групу з 15 осіб (13 неповнолітніх і кілька дорослих).

Вони пішли по необладнаному маршруту і зникли в районі станції Імандра. Гор там немає, це тундра: десь сопки, десь скелі. Саме в цій зоні на туристів зійшла лавина.

За попередніми даними, є постраждалі.

«Надійшла інформація про те, що в результаті сходу сніжної маси в районі селища Імандра під нею знаходиться неповнолітній ... 2008 року народження», – повідомлють ЗМІ.

На місці працюють 53 людини, задіяно 18 одиниць техніки та 11 снігоходів.

До слова, в австрійських Альпах у суботу, 30 січня, загинули троє лижників у трьох окремих інцидентах сходження лавин.

Перший трагічний випадок стався на гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль. Троє хлопців 14, 15 та 16 років вирішили з'їхати з траси й покататися на відкритій місцевості.

Під час спуску 16-річний хлопчина впав, вище нього почала сходити лавина і засипала його.

Двоє його товаришів змогли залишити небезпечне місце і покликали рятувальників. На жаль, юнака знайшли мертвим у снігу.