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    У Росії зійшла лавина: під сніговими завалами можуть перебувати 15 людей

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    У Росії зійшла лавина: під сніговими завалами можуть перебувати 15 людей - У Росії зійшла лавина: під сніговими завалами можуть перебувати 15 людей
    У Росії зійшла лавина: під сніговими завалами можуть перебувати 15 людей
    Фото: Pixabay

    Рятувальники знайшли тіло дитини, яка опинилася під снігом після сходу лавини

    22 березня у районі Оленєгорська (Росія, Мурманська область) зійшла снігова лавина. У місці сходження лавини перебувала туристична група з 15 осіб, з яких 13 – діти.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    За попередньою інформацією, туркомпанія привезла до регіону групу з 15 осіб (13 неповнолітніх і кілька дорослих).

    Вони пішли по необладнаному маршруту і зникли в районі станції Імандра. Гор там немає, це тундра: десь сопки, десь скелі. Саме в цій зоні на туристів зійшла лавина.

    За попередніми даними, є постраждалі.

    «Надійшла інформація про те, що в результаті сходу сніжної маси в районі селища Імандра під нею знаходиться неповнолітній ... 2008 року народження», – повідомлють ЗМІ.

    На місці працюють 53 людини, задіяно 18 одиниць техніки та 11 снігоходів.

    До слова, в австрійських Альпах у суботу, 30 січня, загинули троє лижників у трьох окремих інцидентах сходження лавин.

    Перший трагічний випадок стався на гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль. Троє хлопців 14, 15 та 16 років вирішили з'їхати з траси й покататися на відкритій місцевості.

    Під час спуску 16-річний хлопчина впав, вище нього почала сходити лавина і засипала його.

    Двоє його товаришів змогли залишити небезпечне місце і покликали рятувальників. На жаль, юнака знайшли мертвим у снігу.

    Теги: Росія ЗМІ діти рятувальники
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