Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії
Нові санкції введено через порушення прав людини
В Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини. Імена будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС сьогодні. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.
Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС.
EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021
«Ухвалені санкції ЄС щодо прав людини. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена будуть опубліковані в Офіційному журналі сьогодні ж», – повідомив Джозвяк у своєму Twitter.
Раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.
Також Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.
До слова, 5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.
Санкції продовжені на пів року.
Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник.