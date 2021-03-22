Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії

В Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини. Імена будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС сьогодні. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС.

EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 22, 2021

«Ухвалені санкції ЄС щодо прав людини. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена будуть опубліковані в Офіційному журналі сьогодні ж», – повідомив Джозвяк у своєму Twitter.

Раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

Також Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.

До слова, 5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.

Санкції продовжені на пів року.

Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник.