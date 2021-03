Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії

В Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини. Імена будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС сьогодні. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС.

EU human rights sanctions now adopted. 11 ppl and 4 entities from #China #Russia #Eritrea #NorthKorea #SouthSudan & #Libya. Names to be published in the official journal later today