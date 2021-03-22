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    Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії

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    Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС - Рада ЄС затвердила нові санкції проти Росії
    Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС
    Фото з відкритих джерел

    Нові санкції введено через порушення прав людини

    В Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини. Імена будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС сьогодні. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

    Рішення на засідання в Брюсселі у понеділок ухвалили міністри закордонних справ ЄС.

    «Ухвалені санкції ЄС щодо прав людини. 11 осіб і 4 організації з Китаю, Росії, Еритреї, Північної Кореї, Південного Судану та Лівії. Імена будуть опубліковані в Офіційному журналі сьогодні ж», – повідомив Джозвяк у своєму Twitter.

    Раніше посли ЄС погодили введення нових санкцій за новим санкційним механізмом проти 11 порушників прав людини та 4 організацій з низки країн, зокрема з Росії.

    Також Європейський союз на пів року продовжив персональні санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Санкції продовжено до 15 вересня 2021 року.

    До слова, 5 березня Європейський союз оприлюднив рішення Ради ЄС про продовження заморожування активів експрезидента України Віктора Януковича та семи інших осіб з його найближчого оточення, накладених за розкрадання українських державних коштів.

    Санкції продовжені на пів року.

    Із санкційного списку виключені колишній прем’єр-міністр Сергій Арбузов та ексміністр освіти Дмитро Табачник.

    Теги: ЄС Росія санкції Китай права людини
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