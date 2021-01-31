  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В австрійських Альпах під лавинами загинули троє лижників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В австрійських Альпах під лавинами загинули троє лижників, один з яких - підліток - В австрійських Альпах під лавинами загинули троє лижників
    В австрійських Альпах під лавинами загинули троє лижників, один з яких - підліток

    У Тіролі у суботу загалом зійшло сім лавин

    В австрійських Альпах у суботу, 30 січня, загинули троє лижників у трьох окремих інцидентах сходження лавин.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Перший трагічний випадок стався на гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль. Троє хлопців 14, 15 та 16 років вирішили з'їхати з траси й покататися на відкритій місцевості.

    Під час спуску 16-річний хлопчина впав, вище нього почала сходити лавина і засипала його.

    Двоє його товаришів змогли залишити небезпечне місце і покликали рятувальників. На жаль, юнака знайшли мертвим у снігу.

    Інший випадок смертельного сходження лавини також відбувся у Тіролі, де у суботу загалом зійшло сім лавин. У горах в районі містечка Аксамер Лізум під 100-метрову лавину потрапив самотній гірськолижник під час сходження на вершину. Тіло засипаного снігом 48-річного австрійця знайшли випадково двоє інших гірськолижників, які проїжджали пізніше неподалік.

    Крім того, під час гірськолижної поїздки у районі Пінцгау у Зальцбургу під лавину потрапив ще один самотній лижник. Знайомі кинулися шукати 29-річного чоловіка після того, як він не повернувся у визначений час. Вони натрапили на місце сходження лавини на маршруті руху лижника, пізніше під снігом рятувальники знайшли та тіло чоловіка.

    Теги: Австрія смерть рятувальники час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies