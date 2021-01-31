В австрійських Альпах під лавинами загинули троє лижників, один з яких - підліток

У Тіролі у суботу загалом зійшло сім лавин

В австрійських Альпах у суботу, 30 січня, загинули троє лижників у трьох окремих інцидентах сходження лавин.

Про це повідомляє Укрінформ.

Перший трагічний випадок стався на гірськолижному курорті Кюхтай у федеральній землі Тіроль. Троє хлопців 14, 15 та 16 років вирішили з'їхати з траси й покататися на відкритій місцевості.

Під час спуску 16-річний хлопчина впав, вище нього почала сходити лавина і засипала його.

Двоє його товаришів змогли залишити небезпечне місце і покликали рятувальників. На жаль, юнака знайшли мертвим у снігу.

Інший випадок смертельного сходження лавини також відбувся у Тіролі, де у суботу загалом зійшло сім лавин. У горах в районі містечка Аксамер Лізум під 100-метрову лавину потрапив самотній гірськолижник під час сходження на вершину. Тіло засипаного снігом 48-річного австрійця знайшли випадково двоє інших гірськолижників, які проїжджали пізніше неподалік.

Крім того, під час гірськолижної поїздки у районі Пінцгау у Зальцбургу під лавину потрапив ще один самотній лижник. Знайомі кинулися шукати 29-річного чоловіка після того, як він не повернувся у визначений час. Вони натрапили на місце сходження лавини на маршруті руху лижника, пізніше під снігом рятувальники знайшли та тіло чоловіка.