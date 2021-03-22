Дитину, що плавала на крижині, врятували з допомогою спінінгу

Пригода трапилася у Києві неподалік від Труханового острова

Хлопчика, що плив на крижині по Десенці – протоці річки Дніпро, котра омиває Труханів острів зі сходу, врятували двоє рибалок, що знаходились неподалік. При цьому вони застосували спінінг, розповідає на своїй сторінці користувач соціальної мережі Фейсбук Річард Горда. Він також опублікував відео порятунку.

«Збиралися до дому, підбігає чоловік і питає човен. На що? Дитина на кризі. Хапаю спінінг, кидаю малому шнур. Метрів 20 крига вже відплила від берега. Глибина тут метрів 10−15. Малий за шнур і тихенько вивів його до берега разом з кригою», – розповів автор відео.

Зазначається, що дитина внаслідок інциденту не постраждала.

«Те, що кинув і з першого разу влучив, це дякувати треба Богу. По іншому не бачу. Другої спроби могло і не бути. Крига під малим тріщала. Дитина суха, здорова та буде мати урок на все життя. Це не перший в мене випадок з дітьми за останні шість років», – зазначає Говда.

Раніше стало відомо, що двоє молодих людей, які пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу.

Також на початку березня співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.

Окрім того, повідомлялося, що рибалка під Південним мостом спінінгом виловив тіло утопленика.