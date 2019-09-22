У російській церкві порадили бити дітей «по морді» за мат



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Глава патріаршої комісії у справах сім’ї РПЦ протоієрей Дмитро Смирнов

В ефірі телеканалу священик похвалився, як сам відучив учня лихословити

Глава патріаршої комісії у справах сім’ї РПЦ протоієрей Дмитро Смирнов дав пораду, як швидко і надовго відучити людину від звички матюкатися.

Про це повідомляє «Интерфакс».

В ефірі одного з телеканалів священик розповів, як один з його підопічних хлопчиків висловився нецензурною лексикою: »Я йому дав по морді, і він вже 5 років не матюкається».

Втім, зауважив російський священик, що цього способу краще уникати зайвий раз, »коли людина сама, своєю волею ставить собі перешкоди» для нецензурних розмов.

«Я можу допомогти: дати по морді – і все, лікується миттєво», – додав протоієрей.

Нагадаємо, російський священик ігумен Фотій (Нечепоренко) травмував однорічну дитину під час хрещення.