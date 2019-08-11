Російський священик травмував однорічну дитину при хрещенні (відео)



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За хрещення мати дитини заплатила 3,5 тисячі рублів

Російський священик ігумен Фотій (Нечепоренко) травмував однорічну дитину під час хрещення.

Про це повідомляє портал «Фонтанка».

Інцидент стався в Маріенбургскому Покровському храмі в Гатчині Ленінградської області. На кадрах видно, як священик, застосувавши силу, занурює в воду дитину, яка кричить. Більш того, після самого обряду ігумен Фотій не дає жінці забрати малюка назад.

Як зазначає видання, за хрещення мати дитини заплатила 3,5 тисячі рублів. Після обряду у дитини залишилися садна і забої. Жінка звернулася у поліцію. Крім того, за її словами, на інцидент звернули увагу в єпархії, де пообіцяли усунути священнослужителя.