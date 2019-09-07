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    Російська православна церква отримала ліцензію на виготовлення і продаж алкоголю

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    <p>У Кирила хочуть виробляти&nbsp;вина&nbsp;&laquo;як у католиків&raquo;</p> - Російська православна церква отримала ліцензію на виготовлення і продаж алкоголю

    У Кирила хочуть виробляти вина «як у католиків»

    Прессекретар патріарха РПЦ анонсував виробництво «досить ексклюзивного вина»

    Російська компанія «Мезибь», акції якої належать Російській православній церкві, отримала ліцензію на виробництво і постачання спирту та вина.

    Про це повідомляє «Російська служба BBC».

    Зазначається, що ліцензію видала Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку.

    Церковні вина виготовлятимуть у селі Дивноморське Краснодарського краю –  там, де знаходиться «резиденція патріарха».

    ТОВ «Мезибь» належить фінансово-господарському управлінню Московського патріархату (66,77%) і художньо-виробничому підприємству «Софрон», яке виробляє церковне начиння (33,33%).

    Прессекретар патріарха Кирила Олександр Волков заявив, що буде не масове виробництво, а радше «досить ексклюзивні вина – як, скажімо, у католиків папські вина, які складно купити».

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    церква РПЦ алкоголь православна церква Олександр Волков
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