Російська православна церква отримала ліцензію на виготовлення і продаж алкоголю



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У Кирила хочуть виробляти вина «як у католиків»

Прессекретар патріарха РПЦ анонсував виробництво «досить ексклюзивного вина»

Російська компанія «Мезибь», акції якої належать Російській православній церкві, отримала ліцензію на виробництво і постачання спирту та вина.

Про це повідомляє «Російська служба BBC».

Зазначається, що ліцензію видала Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку.

Церковні вина виготовлятимуть у селі Дивноморське Краснодарського краю – там, де знаходиться «резиденція патріарха».

ТОВ «Мезибь» належить фінансово-господарському управлінню Московського патріархату (66,77%) і художньо-виробничому підприємству «Софрон», яке виробляє церковне начиння (33,33%).

Прессекретар патріарха Кирила Олександр Волков заявив, що буде не масове виробництво, а радше «досить ексклюзивні вина – як, скажімо, у католиків папські вина, які складно купити».