У Росії заговорили про знесення храму після вінчання Собчак



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Фото: Катерина Чеснокова / РІА Новини

Шкода, гарний був храм – протодиякон

Храм Вознесіння Господнього біля Нікітських воріт, в якому вінчався Олександр Пушкін, тепер буде відомий тим, що в ньому вінчалася телеведуча Ксенія Собчак.

Такою думкою поділився протодиякон Андрій Кураєв на своїй сторінці у Facebook.

Він згадав, що після того, як «подібний випендрьож з таїнством вінчання» (мова йде про вінчання гей-пари в 2003 році – ред.) стався в одній з церков Нижнього Новгорода, храм знесли. «Чи не доведеться те ж саме робити і з Великим Вознесінням?» – питає Кураєв.

Автор допису також підкреслив, що, на його думку, патріарх Кирило був «в курсі наміченого спектаклю», бо настоятелем московського храму є його секретар протопресвітер Володимир Диваков.

«Шкода, гарний був храм», – резюмував протодиякон.

Нагадаємо, російський священик ігумен Фотій (Нечепоренко) травмував однорічну дитину під час хрещення.