  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Росії заговорили про знесення храму після вінчання Собчак

    • Розсилка
    У Росії заговорили про знесення храму після вінчання Собчак
    Фото: Катерина Чеснокова / РІА Новини

    Шкода, гарний був храм – протодиякон

    Храм Вознесіння Господнього біля Нікітських воріт, в якому вінчався Олександр Пушкін, тепер буде відомий тим, що в ньому вінчалася телеведуча Ксенія Собчак.

    Такою думкою поділився протодиякон Андрій Кураєв на своїй сторінці у Facebook.

    Читайте також

    Він згадав, що після того, як «подібний випендрьож з таїнством вінчання» (мова йде про вінчання гей-пари в 2003 році – ред.) стався в одній з церков Нижнього Новгорода, храм знесли. «Чи не доведеться те ж саме робити і з Великим Вознесінням?» – питає Кураєв.

    Автор допису також підкреслив, що, на його думку, патріарх Кирило був «в курсі наміченого спектаклю», бо настоятелем московського храму є його секретар протопресвітер Володимир Диваков.

    «Шкода, гарний був храм», – резюмував протодиякон.

    Нагадаємо, російський священик ігумен Фотій (Нечепоренко) травмував однорічну дитину під час хрещення.

    Читайте також
    церква хрещення Ксенія Собчак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ