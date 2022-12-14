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У Ростовській області невідомі підірвали залізничні колії, якими окупанти возили зброю (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Ростовській області невідомі підірвали залізничні колії, якими окупанти возили зброю (відео)
Наразі невідомо, хто пошкодив залізницю
фото ілюстративне

Про підрив залізниці заявили в легіоні «Свобода Росії»

У Ростовській області невідомі підірвали залізничні колії, якими йшли ешелони військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє The Insider.

Як зазначається, про підрив залізниці заявили в легіоні «Свобода Росії». В легіоні розповіли, що цією ділянкою залізниці росіяни перекидали військову техніку на війну в Україну. Легіон не взяв на себе відповідальність за підрив, але зазначив, що за ним стоять «невідомі партизани».

Водночас, за даними The Insider, подібний допис про підрив залізниці в одному з сусідніх з Україною регіоні Росії напередодні опублікував інший Telegram-канал – Бойової організації анархо-комуністів (БОАК). В якому саме регіоні сталася подія, тоді не уточнювали.

Нагадаємо, триває 294  доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.  Протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та сім  ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області.

Теги: війна зброя Свобода росіяни окупанти Костянтинівка відео Telegram

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