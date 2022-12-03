Під Луганськом партизани підпалили обладнання на залізниці (відео)
Підпал унеможливить своєчасне доставлення вантажів окупантів до їхніх передових позицій
На окупованій території Луганщини працюють українські партизани, завдаючи проблем загарбницьким російським військам.
Як повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, «хтось» підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) на ділянці залізничного сполучення Луганськ – Лантратівка в районі Луганської ТЕС (Щастя).
Устаткування було знищено.
«За оцінкою фахівців, знищення такої системи призведе до переведення в ручний режим управління ділянкою залізничного сполучення, і як наслідок – унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій рашистів (орієнтовно на 14-20 діб)», – повідомив Гайдай.
Раніше повідомлялося, що ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів.
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