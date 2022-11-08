Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)

Під Мелітополем спалили лігво окупантів, які розмістилися у церкві

Рашисти розмістили свій штаб в одній із захоплених церков

У селі Вознесенка Мелітопольського району сили спротиву сьогодні підпалили штаб росіян. Його окупанти розмістили в захопленому храмі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом», – зазначив Федоров.

Він додав, що інформацію про втрати загарбників уточнюють.

Раніше повідомлялося, що ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів

Нагадаємо, у мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації.