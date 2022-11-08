Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)
Під Мелітополем спалили лігво окупантів, які розмістилися у церкві
фото: І.Федоров

Рашисти розмістили свій штаб в одній із захоплених церков

У селі Вознесенка Мелітопольського району сили спротиву сьогодні підпалили штаб росіян. Його окупанти розмістили в захопленому храмі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«В найкращих традиціях рашистів вони розмістили свій штаб в одній із захоплених церков. Проте наші героїчні сили спротиву не чекають на небесну кару, яка обов’язково настигне русню. А власноруч розправляються з ворогом», – зазначив Федоров.

Він додав, що інформацію про втрати загарбників уточнюють.

Раніше повідомлялося, що ефективні українські партизанські атаки змушують російське керівництво відволікати ресурси від операцій на фронті для забезпечення безпеки тилових районів

Нагадаємо, у мережі поширюють фото приміщення херсонської ОДА, з якого зникли російські триколори. Місцеві видання пишуть, що рашисти покинули свої блокпости в Чернобаївці, Степанівці і Білозерці. Як пояснила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, причиною таких дій ворогів є те, що вони готують провокації. 

Читайте також: Галина Лугова: У росіян два шляхи – або з Херсона, або у могилу
Теги: Мелітополь рашисти окупанти втрати відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пам'ятник поставили до дня Жовтневої революції
Рашисти повернули пам’ятник Леніну в окупованому Мелітополі (фото)
5 листопада, 22:44
Окупанти за вчора втратили в Мелітополі десятки одиниць техніки
«Бавовна» в Мелітополі: мер повідомив про втрати ворога
4 листопада, 14:36
У селі Світлодолинське пролунали чотири гучні вибухи
«Бавовна» біля Мелітополя: в районі залізничного мосту пролунали вибухи (відео)
3 листопада, 17:58

Події в Україні

Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)
Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)
ЗСУ атакували 12 районів зосередження окупантів: зведення Генштабу
ЗСУ атакували 12 районів зосередження окупантів: зведення Генштабу
Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)
Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)
Кім попередив про можливий запуск дронів-камікадзе
Кім попередив про можливий запуск дронів-камікадзе
Бойовик «ДНР» просить у Кадирова захисту від чеченців-гвалтівників (відео)
Бойовик «ДНР» просить у Кадирова захисту від чеченців-гвалтівників (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
122K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
74K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
66K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
44K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
31K
Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту