На станції «швидкої» у Бердянську спалах коронавірусу



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Восьмеро працівників Бердянської підстанції ШМД мають коронавірусну хворобу, підтверджену методом ПЛР

Захворювання у більшості працівників проходить без симптомів. Усі працівники на лікарняних

У Бердянську Запорізької області на Covid-19 захворіли восьмеро працівників швидкої допомоги.

Про це повідомляє у Facebооk Комунальне некомерційне підприємство «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради.

«На сьогодні восьмеро працівників Бердянської підстанції ШМД мають коронавірусну хворобу, підтверджену методом ПЛР», – зазначається у повідомленні.

За інформацією КНП, бригада надавала допомогу хворому, у подальшому з’ясувалося, що той мав коронавірус. Спочатку захворів один працівник, а від нього – всі решта.

Захворювання у більшості працівників проходить без симптомів. Усі працівники на лікарняних.

Натомість у КНП спростовують інформацію, що з’явилася в інтернеті, про економію на засобах захисту для медиків, через що й стався й спалах захворювання. «Стосовно обмеження у користування засобами індивідуального захисту: жодних обмежень не було, ще у квітні було придбані усе необхідне. Бригади мають все у достатній кількості. Рішення про застосування засобів індивідуального захисту приймає керівник бригади в залежності від ситуації», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

Коронавірус в Україні

Всього 58111

Одужали 30525

Хворіють 26109

Померли 1477

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Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).

Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).

Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.

До слова, у Вінницькому кардіоцентрі спалах коронавірусу.

Як ми повідомляли раніше, в одеському дитбудинку стався спалах коронавірусу.

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