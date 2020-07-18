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    Здоров'я

    У Рівному коронавірус підхопили 58 вихователів

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    В Рівному майже 1000 працівників дитсадків здавали кров на ІФА-тести - У Рівному коронавірус підхопили 58 вихователів
    В Рівному майже 1000 працівників дитсадків здавали кров на ІФА-тести

    Проведена у Рівному перевірка виявила коронавірусну хворобу у 58 працівників дитячих садків

    У Рівному коронавірус підхопили 58 вихователів.

    Про це повідомила заступниця мера Рівного Галина Кульчинська у Facebook.

    За її словами, з понеділка по четвер майже 1000 працівників дитсадків здавали кров на ІФА-тести.

    «Маємо результат: із майже 1000 тестів 49 підтвердили наявність імуноглобуліну-G, що свідчить або про перенесену раніше хворобу, або приховане носіння вірусу. У дев'яти людей тести показали наявність імуноглобуліну-М, що свідчить про наявність в організмі вірусу», — написала Кульчинська.

    Працівників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, до роботи не допустять і додатково перевірять на хворобу методом ПЛР.

    Нагадаємо, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

    Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

    Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

    У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      58111
    • Одужали
      30525
    • Хворіють
      26109
    • Померли
      1477
    Як повідомлялося, станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 809 нових випадків коронавірусу, це на 39 випадків менше, ніж учора (848).

    Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

    Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).

    Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.

    До слова, у Вінницькому кардіоцентрі спалах коронавірусу.

    Як ми повідомляли раніше, в одеському дитбудинку стався спалах коронавірусу.

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