У Рівному коронавірус підхопили 58 вихователів
Проведена у Рівному перевірка виявила коронавірусну хворобу у 58 працівників дитячих садків
У Рівному коронавірус підхопили 58 вихователів.
Про це повідомила заступниця мера Рівного Галина Кульчинська у Facebook.
За її словами, з понеділка по четвер майже 1000 працівників дитсадків здавали кров на ІФА-тести.
«Маємо результат: із майже 1000 тестів 49 підтвердили наявність імуноглобуліну-G, що свідчить або про перенесену раніше хворобу, або приховане носіння вірусу. У дев'яти людей тести показали наявність імуноглобуліну-М, що свідчить про наявність в організмі вірусу», — написала Кульчинська.
Працівників, у яких виявили антитіла до коронавірусу, до роботи не допустять і додатково перевірять на хворобу методом ПЛР.
Нагадаємо, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).
Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).
Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.
У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).
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Всього58111
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Одужали30525
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Хворіють26109
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Померли1477
Всього від початку епідемії в Україні 57264 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.
Одужали – 838 осіб (вчора 800), померли – 11 (вчора 18).
Загалом одужала 29769 осіб, летальних випадків – 1456.
До слова, у Вінницькому кардіоцентрі спалах коронавірусу.
Як ми повідомляли раніше, в одеському дитбудинку стався спалах коронавірусу.