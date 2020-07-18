Інженери NASA створили інноваційну модель апарату штучної вентиляції легенів



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Зліва з нижнього ряду за годинниковою стрілкою інженери NASA Брендон Метц, Шонессі Грант, Майкл Джонсон, Девід Ван Бурен, Мішель Істер і Патрік Деґросс, розробники вентилятора для легенів, призначеного для хворих на Covid-19 Фото: NASA/JPL-Caltech

Понад 50 інженерів за 37 днів розробили і випробували апарат штучної вентиляції легенів Vital

NASA повідомило, що неформальна зустріч за кавою співробітників Лабораторії реактивних двигунів (JPL) стала поштовхом до створення вдосконаленого апарата штучної вентиляції легенів для хворих на Covid-19.

11 березня у черзі за кавою в кафетерії JPL фахівець з механічних інженерних систем Девід Ван Бурен та директор JPL Роб Меннінг заговорили про пандемію Covid-19 і про те, чим вони можуть допомогти (враховуючи, що вже 17 березня співробітники лабораторії переходили на дистанційний режим роботи).

«Після розмови з Робом я повернувся на своє робоче місце і продовжував думати про це, – розповідає Ван Бурен. – У нас в NASA дуже багато талановитих інженерів. Як допомогти скоротити дефіцит вентиляторів, який вже назрівав?»

Лише 37 днів по тому, в результаті роботи групи, до якої увійшло понад 50 інженерів (деякі працювали в лабораторії, але більшість – з дому), був створений і пройшов випробування апарат штучної вентиляції легенів Vital (Ventilator intervention technology accessible locally), що допомагає підтримувати дихання хворих, які перебувають у критичному стані.

Адміністрація з контролю за харчовими продуктами та медикаментами США дозволила випробування дослідного зразка і після того, як його успішно підключали для допомоги більш ніж 100 пацієнтам, вибрала вісім американських виробників, яким і доручили його виробництво.

На даний час Сполучені Штати не тільки мають достатню кількість апаратів ШВЛ для американських лікарень, але і постачають їх до інших країн.