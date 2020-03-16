У Румунії запровадили надзвичайний стан



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У Румунії оголосили надзвичайний стан

Надзвичайний стан у Румунії набув чинності з 16 березня

Президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив, що в умовах пандемії коронавірусу з 16 березня у країні запроваджують надзвичайний стан.

Про це повідомляє національне румунське інформагентство AGERPRES.

Клаус Йоганніс заявив, що дуже важливо вчасно вжити заходів, які принесуть користь у боротьбі з коронавірусом, тому було ухвалене рішення про надзвичайний стан з 16 березня.

Президент Румунії зазначив, що надзвичайний стан дасть змогу виділити важливі ресурси для управління кризою, яку спричинив коронавірус.

«Таким чином, уряд зможе виділити більше грошей на сферу охорони здоров’я, більше грошей на медикаменти, більше грошей на абсолютно необхідне медичне обладнання. Також ця ситуація дасть змогу здійснювати покупки в дуже короткий час за спрощеними процедурами, що надасть уряду всі необхідні інструменти для найбільш ефективного управління кризою, спричиненою коронавірусом», – пояснив Йоганніс.

Нагадаємо, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

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Прем’єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що з 16 березня в країні буде оголошено надзвичайний стан у зв’язку з боротьбою зі спалахом коронавірусу.