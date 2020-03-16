Уряд Британії запровадить карантин «воєнного типу»



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У Британії введуть карантин «воєнного типу»

Людей похилого віку у Британії чекає «сувора» ізоляція на термін до чотирьох місяців

Для людей віком понад 70 років у Великій Британії запровадять карантин за типом мобілізації воєнного часу на термін до чотирьох місяців упродовж наступних 20 днів, – повідомляє ITV.

.Уряд Британії готує суворі обмежувальні заходи, зокрема:

примусова реквізиція готелів як медичних закладів

реквізиція приватних госпіталів як лікарень швидкої допомоги

закриття пабів, барів, ресторанів

термінове виробництво респіраторів для гостро хворих

закриття шкіл

будуть використовуватися ВСІ військові лікарні

не виключається повне примусове закриття окремих міст і районів

Головний медичний лікар країни Кріс Вітті та головний науковий радник Патрік Волленс зазначили, що не хочуть чекати кращого часу для запровадження «болісних» обмежень. Вони переживають, що літні люди просто помиратимуть удома через відсутність догляду, тож хочуть почати карантин якомога раніше. Крім усього, прохатимуть родичів, друзів і навіть сусідів доглядати за літніми людьми. «Нам потрібні будуть величезні зусилля всієї спільноти»

Нагадаємо, уряд Британії прогнозує, що епідемія коронавірусу триватиме до 2021 року.

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