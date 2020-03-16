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    Прем'єр Словаччини заявив, що Україна готова була продати 2 млн масок, але замовлення перехопила Німеччина

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    Медичні мазки наразі заборонено вивозити з України&nbsp; - Прем'єр Словаччини заявив, що Україна готова була продати 2 млн масок, але замовлення перехопила Німеччина
    Медичні мазки наразі заборонено вивозити з України 

    Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок

    В умовах нестачі масок всередині країни Україна готова була продати Словаччині партію 2 млн штук, але зрештою продала маски в Німеччину.

    Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні

    За його словами, Словаччина забронювала в Україні 2 мільйони медичних масок. Продавець зажадав оплату готівкою.

    «Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх», - сказав Пеллегріні.

    Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок - приватною особою, підприємством чи державною установою. Не сказав він і коли мала відбутися угода.

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    Кабінет міністрів України ввів 11 березня заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.

    До слова, 14 березня на Херсонщині поліція запобігла вивезенню до іншої країни респіраторних масок вартістю понад $40 тисяч.

    Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.

    Тим часом у київському супермаркеті Novus, що знаходиться на вулиці Здолбунівська, продають медичні тришарові маски на резинках по 1200 грн за пачку.

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