Прем'єр Словаччини заявив, що Україна готова була продати 2 млн масок, але замовлення перехопила Німеччина



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Медичні мазки наразі заборонено вивозити з України

Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок

В умовах нестачі масок всередині країни Україна готова була продати Словаччині партію 2 млн штук, але зрештою продала маски в Німеччину.

Про це в ефірі словацького телеканалу Ta3 заявив прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні

За його словами, Словаччина забронювала в Україні 2 мільйони медичних масок. Продавець зажадав оплату готівкою.

«Ми вже приготували валізу з 1,2 млн євро готівкою. Збиралися летіти по них урядовим бортом. Але прийшов німецький перекупник, заплатив за маски і купив їх», - сказав Пеллегріні.

Прем'єр-міністр Словаччини не уточнив, з ким саме в Україні вів переговори про купівлю масок - приватною особою, підприємством чи державною установою. Не сказав він і коли мала відбутися угода.

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Кабінет міністрів України ввів 11 березня заборону на експорт медичних масок та інших засобів захисту. Обмеження діють до 6 червня.

До слова, 14 березня на Херсонщині поліція запобігла вивезенню до іншої країни респіраторних масок вартістю понад $40 тисяч.

Раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.

Тим часом у київському супермаркеті Novus, що знаходиться на вулиці Здолбунівська, продають медичні тришарові маски на резинках по 1200 грн за пачку.

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