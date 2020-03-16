У Словаччині оголосили надзвичайний стан через коронавірус



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Обмеження почнуть діяти з 6 ранку 16 березня

Прем'єр-міністр Словаччини Пітер Пеллегріні заявив, що в країні буде оголошено надзвичайний стан у зв'язку з боротьбою зі спалахом коронавіруса.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, в країні закривають усі магазини, окрім продовольчих, аптек, банків, автозаправних станцій та поштових відділень з 6 годин ранку понеділка.

Пеллегріні сказав, що урядовий кризовий комітет збереться в понеділок для обговорення подальших заходів, у тому числі кроків щодо пом'якшення впливу кризи на економіку.

«Ми повинні зробити все, щоб темпи поширення вірусу не зростали», - сказав Пеллегріні.

Він додав, що «дуже ймовірно», що Volkswagen (VOWG_p.DE) зупинить виробництво на своєму автозаводі недалеко від Братислави в понеділок або в найближчі кілька днів з-за можливого випадку коронавіруса на заводі.

Нагадаємо, у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста.

У Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

Як повідомлялося, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.