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    У Сальвадорі розбився літак, загинув син міністра оборони

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    Розбився літак ВПС Сальвадора із сином міністра оборони Херардо Мартіно на борту - У Сальвадорі розбився літак, загинув син міністра оборони
    Розбився літак ВПС Сальвадора із сином міністра оборони Херардо Мартіно на борту
    фото: ілюстраційне

    Літак, на борту якого були три члени екіпажу, шукав яхту, що зникла напередодні

    Біля берегів Сальвадора розбився літак військово-повітряних сил (ВПС) країни з Херардо Мартіно - сином міністра оборони Меріно Монроя на борту. Про це у Twitter повідомив президент Сальвадора Наїб Букеле.

    Літак, на борту якого були три члени екіпажу, шукав яхту, що зникла напередодні. Наразі до пошуку екіпажу залучено літаки та вертольоти.

    Так, Найіб Букеле вже висловив співчуття міністру оборони.

    «Збройні сили Сальвадору знайшли тіло сина міністра та двох його товаришів серед уламків літака, яким вони летіли», – ідеться у повідомленні.

    Раніше у США внаслідок інциденту за участю двох навчальних літаків загинув пілот. Інцидент із реактивними літаками T-38C Talon стався на злітно-посадковій смузі. Зазначається, що ще двоє людей отримали поранення.

    Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

    Раніше в Росії озвучили можливу причину катастрофи літака Ан-12.

    Нагадаємо, літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився вдень 3 листопада біля села Пивоваріха за 7 кілометрів від Іркутська. На борту літака перебували двоє українців, троє громадян Білорусії та двоє росіян. Усі вони загинули.

    Теги: авіакатастрофа літак президент
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    У Сальвадорі розбився літак, загинув син міністра оборони