У Сальвадорі розбився літак, загинув син міністра оборони

Літак, на борту якого були три члени екіпажу, шукав яхту, що зникла напередодні

Біля берегів Сальвадора розбився літак військово-повітряних сил (ВПС) країни з Херардо Мартіно - сином міністра оборони Меріно Монроя на борту. Про це у Twitter повідомив президент Сальвадора Наїб Букеле.

Літак, на борту якого були три члени екіпажу, шукав яхту, що зникла напередодні. Наразі до пошуку екіпажу залучено літаки та вертольоти.

Так, Найіб Букеле вже висловив співчуття міністру оборони.

«Збройні сили Сальвадору знайшли тіло сина міністра та двох його товаришів серед уламків літака, яким вони летіли», – ідеться у повідомленні.

La @FUERZARMADASV ha localizado los cuerpos del hijo del Ministro @merino_monroy, y de sus dos compañeros, dentro de los restos de la aeronave en la que viajaban.



El Ministro está personalmente dirigiendo el operativo de rescate, a pesar de su dolor. — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 3, 2021

Раніше у США внаслідок інциденту за участю двох навчальних літаків загинув пілот. Інцидент із реактивними літаками T-38C Talon стався на злітно-посадковій смузі. Зазначається, що ще двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо, у Бразилії 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

Раніше в Росії озвучили можливу причину катастрофи літака Ан-12.

Нагадаємо, літак Ан-12 білоруської авіакомпанії «Гродно» розбився вдень 3 листопада біля села Пивоваріха за 7 кілометрів від Іркутська. На борту літака перебували двоє українців, троє громадян Білорусії та двоє росіян. Усі вони загинули.