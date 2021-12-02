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    Син Лукашенка, 12 компаній і літаки: США запровадили санкції проти Білорусі

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    Під санкції США потрапив&nbsp;Дмитро Лукашенка, який обіймає керівну посаду в &laquo;Президентському спортивному клубі&raquo; - Син Лукашенка, 12 компаній і літаки: США запровадили санкції проти Білорусі
    Під санкції США потрапив Дмитро Лукашенка, який обіймає керівну посаду в «Президентському спортивному клубі»
    фото: tass

    Санкції введено проти 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також трьох літаків Республіки Білорусь

    Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також трьох літаків Республіки Білорусь.

    Під санкціями США опинилися керівники міністерства внутрішніх справ Білорусі, спецпідрозділу «Собр», державного прикордонного комітету, мінського обласного виконкому. Крім того, у санкційному переліку наближені до режиму бізнесмени, у тому числі президент Федерації хокею, а також син невизнаного президента Білорусі Дмитро Лукашенка, який обіймає керівну посаду в «Президентському спортивному клубі».

    Серед організацій, проти яких застосували економічні санкції США, зазначені:

    • Електромеханічний завод «Агат», м. Мінськ;
    • Компанія «Белтехекспорт», м. Мінськ;
    • Іноземне ТОВ «Славкалій», м. Любань, Мінська область;
    • ВАТ «140 Ремонтний завод», м. Борисов, Мінська область;
    • Авіакомпанія «Трансавіаекпорт», м. Мінськ;
    • ВАТ КІДМА ТЕК, м. Мінськ;
    • ТОВ «Гардсервіс», м. Мінськ;
    • ВАТ Білоруська Калійна Компанія, м. Мінськ;
    • ВАТ «Пеленг», м. Мінськ;
    • Республіканське державно-громадське об’єднання «Президентський спортивний клуб», м. Мінськ;
    • Державне підприємство «Центркурорт», м. Мінськ;

    У цьому переліку також опинилося ТОВ «Агророзквіт», зареєстроване в Києві, Україна.

    Крім того, санкції США накладені на літак авіакомпанії «Славкалі», а також два авіасудна авіаліній «Трансавіаекспорт».

    Напередодні ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій.

    ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

    Минулого тижня Євросоюз узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

    Також Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю.

    Тим часом Лукашенко заговорив про повернення російської ядерної зброї в Білорусь.

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    Теги: Білорусь США санкції Олександр Лукашенко літак завод президент
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    Син Лукашенка, 12 компаній і літаки: США запровадили санкції проти Білорусі