Син Лукашенка, 12 компаній і літаки: США запровадили санкції проти Білорусі
Санкції введено проти 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також трьох літаків Республіки Білорусь
Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також трьох літаків Республіки Білорусь.
Під санкціями США опинилися керівники міністерства внутрішніх справ Білорусі, спецпідрозділу «Собр», державного прикордонного комітету, мінського обласного виконкому. Крім того, у санкційному переліку наближені до режиму бізнесмени, у тому числі президент Федерації хокею, а також син невизнаного президента Білорусі Дмитро Лукашенка, який обіймає керівну посаду в «Президентському спортивному клубі».
Серед організацій, проти яких застосували економічні санкції США, зазначені:
- Електромеханічний завод «Агат», м. Мінськ;
- Компанія «Белтехекспорт», м. Мінськ;
- Іноземне ТОВ «Славкалій», м. Любань, Мінська область;
- ВАТ «140 Ремонтний завод», м. Борисов, Мінська область;
- Авіакомпанія «Трансавіаекпорт», м. Мінськ;
- ВАТ КІДМА ТЕК, м. Мінськ;
- ТОВ «Гардсервіс», м. Мінськ;
- ВАТ Білоруська Калійна Компанія, м. Мінськ;
- ВАТ «Пеленг», м. Мінськ;
- Республіканське державно-громадське об’єднання «Президентський спортивний клуб», м. Мінськ;
- Державне підприємство «Центркурорт», м. Мінськ;
У цьому переліку також опинилося ТОВ «Агророзквіт», зареєстроване в Києві, Україна.
Крім того, санкції США накладені на літак авіакомпанії «Славкалі», а також два авіасудна авіаліній «Трансавіаекспорт».
Напередодні ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій.
ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.
Минулого тижня Євросоюз узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.
Також Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю.
Тим часом Лукашенко заговорив про повернення російської ядерної зброї в Білорусь.