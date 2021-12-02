Син Лукашенка, 12 компаній і літаки: США запровадили санкції проти Білорусі

Під санкції США потрапив Дмитро Лукашенка, який обіймає керівну посаду в «Президентському спортивному клубі»

Санкції введено проти 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також трьох літаків Республіки Білорусь

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також трьох літаків Республіки Білорусь.

Під санкціями США опинилися керівники міністерства внутрішніх справ Білорусі, спецпідрозділу «Собр», державного прикордонного комітету, мінського обласного виконкому. Крім того, у санкційному переліку наближені до режиму бізнесмени, у тому числі президент Федерації хокею, а також син невизнаного президента Білорусі Дмитро Лукашенка, який обіймає керівну посаду в «Президентському спортивному клубі».

Серед організацій, проти яких застосували економічні санкції США, зазначені:

Електромеханічний завод «Агат», м. Мінськ;

Компанія «Белтехекспорт», м. Мінськ;

Іноземне ТОВ «Славкалій», м. Любань, Мінська область;

ВАТ «140 Ремонтний завод», м. Борисов, Мінська область;

Авіакомпанія «Трансавіаекпорт», м. Мінськ;

ВАТ КІДМА ТЕК, м. Мінськ;

ТОВ «Гардсервіс», м. Мінськ;

ВАТ Білоруська Калійна Компанія, м. Мінськ;

ВАТ «Пеленг», м. Мінськ;

Республіканське державно-громадське об’єднання «Президентський спортивний клуб», м. Мінськ;

Державне підприємство «Центркурорт», м. Мінськ;

У цьому переліку також опинилося ТОВ «Агророзквіт», зареєстроване в Києві, Україна.

Крім того, санкції США накладені на літак авіакомпанії «Славкалі», а також два авіасудна авіаліній «Трансавіаекспорт».

Напередодні ЄС ввів санкції проти 17 білоруських чиновників та 11 організацій.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

Минулого тижня Євросоюз узгодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Також Польща запровадила заборону на відвідини кордону з Білоруссю.

Тим часом Лукашенко заговорив про повернення російської ядерної зброї в Білорусь.