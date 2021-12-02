Стендап Зеленського у Раді. Нас готують до цифрової диктатури

Люди звіряють свої платіжки з тим, що оголошує Зеленський, і розуміють, що живуть з ним у різних світах

Люди звіряють свої платіжки з тим, що оголошує Зеленський, і розуміють, що живуть з ним у різних світах

Звіт президента перетворився із стратегічного документу на передвиборчий спіч

Традиційно вважається, що послання президента до народних депутатів про засади зовнішньої та внутрішньої політики, це стратегічний дороговказ. У ньому президент не лише окреслює ключові цілі, завдання та виклики, які стоять перед країною, але й аргументовано пояснює, як ми будемо їх долати.

На жаль, останні два роки ми спостерігаємо зворотнє. Замість стратегічного документу в стінах парламенту відбувається стендап шоу коміка, який готується до виборів. І якщо торік виступ відбувався акурат напередодні голосування до місцевих рад 20 жовтня, то цьогоріч, судячи з риторики, ставки зросли. На кону перемога у ймовірних дострокових президентських та парламентських виборах і встановлення цифрової диктатури.

Заради цього Зеленський пішов на все. Жонглювання цифрами, фактами і обіцянками. Розказував про фантастичні успіхи і анонсував небачені перемоги. Бюджетні обіцянки лились рікою. На реалізацію «свята обіцянок» потрібні десятки мільярдів. І не гривен, а доларів.

Наприклад, обіцянка побудувати по 300 шкіл і садочків. По-перше, це входить до компетенцій органів місцевого самоврядування. Саме вони повинні знайти місце і кошти.

Але давайте уявимо, що держава, а не міста, знайшла на це кошти самостійно. Рахуємо. Будівництво однієї школи складає приблизно 150 мільйонів, а садочку близько 100 мільйонів гривень. Множимо. Отримуємо фантастичні суми, яких немає в бюджеті.

Або чого тільки вартують слова: «Ми кожного року суттєво підвищуємо пенсію. Наступного року нас чекає суттєве підвищення». Реальність наступна. За попередні два роки Зеленського мінімальні пенсії підняли лише на 11%, у 2019 році була 1669 грн, а цьогоріч становить 1854 грн.

У 2022-му мінімальну пенсію обіцяють підняти за два рази: з 1 липня - на 93 грн і з 1 грудня – на 66 грн. Нагадаю, за президентства Порошенка та прем'єрства Гройсмана пенсія регулярно піднімалась на сотні, а не десятки гривен.

Але за цієї влади замість пенсіонерів кошти отримують улюблені програми Зеленського.

Тому або президент не орієнтується, або бреше. Таких прикладів можна навести десятки. Люди звіряють свої платіжки з тим, що оголошує Зеленський, і розуміють, що живуть з ним у різних світах. Бо є світ обіцянок Зеленського і реальний.

Враження, що ми прослухали не звіт президента, а передвиборчу програму Зеленського на другий термін на тлі ймовірних дострокових парламентських і президентських виборів.

По суті, Зеленський знову роздавав обіцянки, як робив це у 2019-му та 2020 роках.

На цьому фоні акцентую увагу на ключових меседжах, які намагався донести Зеленський, і які, можливо, почули не всі громадяни на фоні обіцяного раю.

Анонсування множинного громадянства.

А це означає, що електоральна карта збільшується у декілька разів.

Теоретично у тому числі за рахунок українців, які живуть в Росії, Казахстані, Криму та окупованому Донбасі, а отже проросійських сил у парламенті стане більше.

Забезпечити це має друга анонсована фішка – «е-голосування». Ми чудово розуміємо, що проконтролювати результати у такому випадку буде неможливо. У своїй книзі «Вибори у смартфоні» частково описую ці небезпеки на прикладі Росії чи Киргизстану, де відбулися фальсифікації під час онлайн голосування. На тлі падіння рейтингу, планування дострокових виборів – на це треба звернути увагу. Бо складається враження, що нас готують до масових фальсифікацій на користь влади. З подальшим встановленням цифрової диктатури. «Слуги», які понад 60 разів зривались в оваціях, щодня все більше стають прототипом тоталітарної партії, яка в екстазі аплодує своєму вождю. Не вистачало тільки лозунгів «Втілимо ідеї генерального секретаря в життя».

Вкотре анонсовані прямі переговори з Путіним. Під час яких Україна буде готова піти на великі поступки заради ефемерного миру. Бо союз із Росією чи не єдиний сценарій, який дозволить Зеленському утриматись при владі.

Ймовірно, в майбутньому ці домовленості будуть освячені е-голосуванням під час дострокових виборчих перегонів. Перемога на яких дозволить Зеленському утриматись при владі як мінімум на другий президентський термін.

І замість обіцяного раю громадяни опиняться у цифровій диктатурі.

Джерело: Gazeta.ua

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