Стендап Зеленського у Раді. Нас готують до цифрової диктатури
Звіт президента перетворився із стратегічного документу на передвиборчий спіч
Традиційно вважається, що послання президента до народних депутатів про засади зовнішньої та внутрішньої політики, це стратегічний дороговказ. У ньому президент не лише окреслює ключові цілі, завдання та виклики, які стоять перед країною, але й аргументовано пояснює, як ми будемо їх долати.
На жаль, останні два роки ми спостерігаємо зворотнє. Замість стратегічного документу в стінах парламенту відбувається стендап шоу коміка, який готується до виборів. І якщо торік виступ відбувався акурат напередодні голосування до місцевих рад 20 жовтня, то цьогоріч, судячи з риторики, ставки зросли. На кону перемога у ймовірних дострокових президентських та парламентських виборах і встановлення цифрової диктатури.
Заради цього Зеленський пішов на все. Жонглювання цифрами, фактами і обіцянками. Розказував про фантастичні успіхи і анонсував небачені перемоги. Бюджетні обіцянки лились рікою. На реалізацію «свята обіцянок» потрібні десятки мільярдів. І не гривен, а доларів.
Наприклад, обіцянка побудувати по 300 шкіл і садочків. По-перше, це входить до компетенцій органів місцевого самоврядування. Саме вони повинні знайти місце і кошти.
Але давайте уявимо, що держава, а не міста, знайшла на це кошти самостійно. Рахуємо. Будівництво однієї школи складає приблизно 150 мільйонів, а садочку близько 100 мільйонів гривень. Множимо. Отримуємо фантастичні суми, яких немає в бюджеті.
Або чого тільки вартують слова: «Ми кожного року суттєво підвищуємо пенсію. Наступного року нас чекає суттєве підвищення». Реальність наступна. За попередні два роки Зеленського мінімальні пенсії підняли лише на 11%, у 2019 році була 1669 грн, а цьогоріч становить 1854 грн.
У 2022-му мінімальну пенсію обіцяють підняти за два рази: з 1 липня - на 93 грн і з 1 грудня – на 66 грн. Нагадаю, за президентства Порошенка та прем'єрства Гройсмана пенсія регулярно піднімалась на сотні, а не десятки гривен.
Але за цієї влади замість пенсіонерів кошти отримують улюблені програми Зеленського.
Тому або президент не орієнтується, або бреше. Таких прикладів можна навести десятки. Люди звіряють свої платіжки з тим, що оголошує Зеленський, і розуміють, що живуть з ним у різних світах. Бо є світ обіцянок Зеленського і реальний.
Враження, що ми прослухали не звіт президента, а передвиборчу програму Зеленського на другий термін на тлі ймовірних дострокових парламентських і президентських виборів.
По суті, Зеленський знову роздавав обіцянки, як робив це у 2019-му та 2020 роках.
На цьому фоні акцентую увагу на ключових меседжах, які намагався донести Зеленський, і які, можливо, почули не всі громадяни на фоні обіцяного раю.
Анонсування множинного громадянства.
А це означає, що електоральна карта збільшується у декілька разів.
Теоретично у тому числі за рахунок українців, які живуть в Росії, Казахстані, Криму та окупованому Донбасі, а отже проросійських сил у парламенті стане більше.
Забезпечити це має друга анонсована фішка – «е-голосування». Ми чудово розуміємо, що проконтролювати результати у такому випадку буде неможливо. У своїй книзі «Вибори у смартфоні» частково описую ці небезпеки на прикладі Росії чи Киргизстану, де відбулися фальсифікації під час онлайн голосування. На тлі падіння рейтингу, планування дострокових виборів – на це треба звернути увагу. Бо складається враження, що нас готують до масових фальсифікацій на користь влади. З подальшим встановленням цифрової диктатури. «Слуги», які понад 60 разів зривались в оваціях, щодня все більше стають прототипом тоталітарної партії, яка в екстазі аплодує своєму вождю. Не вистачало тільки лозунгів «Втілимо ідеї генерального секретаря в життя».
Вкотре анонсовані прямі переговори з Путіним. Під час яких Україна буде готова піти на великі поступки заради ефемерного миру. Бо союз із Росією чи не єдиний сценарій, який дозволить Зеленському утриматись при владі.
Ймовірно, в майбутньому ці домовленості будуть освячені е-голосуванням під час дострокових виборчих перегонів. Перемога на яких дозволить Зеленському утриматись при владі як мінімум на другий президентський термін.
І замість обіцяного раю громадяни опиняться у цифровій диктатурі.
Джерело: Gazeta.ua