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    В авіакатастрофі загинула бразильська співачка Мендонса

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    В авіакатастрофі загинула бразильська співачка Мендонса

    Загибель володарки «Латинської Ґреммі» шокувала усю Бразилію

    У Бразилії в п'ятницю, 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Літак із артисткою та ще чотирма пасажирами, зокрема її дядьком, продюсером і двома членами знімальної групи, розбився між Гоянією, де народилася Мендонса, і невеликим містом Каратинга у штаті Мінас-Жерайс, розташованому на північ від Ріо-де-Жанейро.

    Зазначається, що вцілілих в авіакатастрофі немає. На світлинах з місця події видно, що повітряне судно впало одразу під водоспадом. Лише вдень співачка оприлюднила у соцмережах відеоролик, на якому прямувала до літака із футляром для гітари.

    Інформація про загибель артистки викликала хвилю смутку у соціальних мережах по всій Бразилії.

    Висхідна зірка виконувала музику у стилі кантрі, яку в Бразилії називають сертанехо.

    У своїх піснях вона порушувала феміністські проблеми, зокрема агресію чоловіків, які контролюють своїх партнерок, та закликала до розширення прав та можливостей жінок. Зауважимо, що лише в Instagram Мендонса мала 38 мільйонів підписників.

    У 2019 році альбом «Em Todos os Cantos« приніс Мендонсі «Латинську Ґреммі« як найкращий альбом сертанехо. Цьогоріч її також номінували на цю премію за альбом «Patroas«.

    У співачки залишився син, якому наступного місяця виповниться два роки.

    Теги: літак співачка Instagram
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    В авіакатастрофі загинула бразильська співачка Мендонса