В авіакатастрофі загинула бразильська співачка Мендонса
Загибель володарки «Латинської Ґреммі» шокувала усю Бразилію
У Бразилії в п'ятницю, 5 листопада, внаслідок авіакатастрофи загинула 26-річна співачка і володарка «Латинської Ґреммі» Марілія Мендонса.
Про це повідомляє The Associated Press.
Літак із артисткою та ще чотирма пасажирами, зокрема її дядьком, продюсером і двома членами знімальної групи, розбився між Гоянією, де народилася Мендонса, і невеликим містом Каратинга у штаті Мінас-Жерайс, розташованому на північ від Ріо-де-Жанейро.
Зазначається, що вцілілих в авіакатастрофі немає. На світлинах з місця події видно, що повітряне судно впало одразу під водоспадом. Лише вдень співачка оприлюднила у соцмережах відеоролик, на якому прямувала до літака із футляром для гітари.
Інформація про загибель артистки викликала хвилю смутку у соціальних мережах по всій Бразилії.
Висхідна зірка виконувала музику у стилі кантрі, яку в Бразилії називають сертанехо.
У своїх піснях вона порушувала феміністські проблеми, зокрема агресію чоловіків, які контролюють своїх партнерок, та закликала до розширення прав та можливостей жінок. Зауважимо, що лише в Instagram Мендонса мала 38 мільйонів підписників.
У 2019 році альбом «Em Todos os Cantos« приніс Мендонсі «Латинську Ґреммі« як найкращий альбом сертанехо. Цьогоріч її також номінували на цю премію за альбом «Patroas«.
У співачки залишився син, якому наступного місяця виповниться два роки.