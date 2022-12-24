У Сербії відбулась акція протесту проти війни в Україні (фото)

Люди несли плакати «Мир Україні, свобода Росії», «Росія без Путіна», «Ні війні, ні Путіну»

У центрі Белграда у Сербії сотні людей зібралися на акцію протесту проти російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє N1.

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Люди несли плакати «Мир Україні, свобода Росії», «Росія без Путіна», «Ні війні, ні Путіну».

Зазначається, що після вступної промови на площі Республіки учасники акції вирушили до російського посольства, але поліція не підпустила їх до будівлі. Протестувальники, яких поліція, які не підпускали до будівлі російського посольства, кричали – «Путіна в Гаагу», «Свободу Навальному».

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Організатором акції виступило Російське демократичне товариство.

«Та війна знищила життя сотень тисяч людей і змусила мільйони людей мігрувати», – наголосили організатори акції.

Видання зазначає, що Белград залишається єдиною європейською столицею, де відбуваються не лише антивоєнні акції на підтримку України, а й марші на підтримку Путіна та Росії.

Раніше акція протесту відбулась під посольством Ірану. Учасники акції закликали українську владу розірвати дипломатичні відносини з Іраном, а також запровадити санкції проти країни, яка постачає російському режиму дрони-убивці.