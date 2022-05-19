У школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені
Поліцію викликала школярка із туалету
У німецькому місті Бремергафен, що на півночі країни, чоловік влаштував стрілянину в школі. Про це пише DW.
Зловмисник зайшов у приміщення гімназії і почав стріляти.
За інформацією Bild, постраждала одна жінка, працівниця гімназії, яка була госпіталізована у важкому стані.
Чоловік, який зчинив стрілянину, уже затриманий. ЗМІ стверджують, що він був озброєний арбалетом.
Чутки про те, що у злочинця був спільник, який утік і переховується, не підтвердилися. Втім, поліція Бремергафена провела спецоперацію не тільки у приміщенні школи, а і у районі, де розташована будівля навчального закладу.
Aktuell gibt es einen größeren #Polizeieinsatz in der Bremerhavener Innenstadt. Details dazu wird die #Polizei #Bremerhaven später bekanntgeben.— Polizei Bremerhaven (@PolizeiBhv) May 19, 2022
Bitte meiden Sie den Bgm.-Martin-Donandt-Platz und die anliegenden Straßen. pic.twitter.com/rdLy1odfzi
Видання Nord24 зазначило, що у поліцію із повідомленням про стрілянину зателефонувала школярка, яка сховалася у туалеті.
Нагадаємо, що 14 травня у супермаркеті в штаті Нью-Йорк (США) 18-річний хлопець убив десятьох людей, транслюючи цей злочин в ефірі платформи для онлайн відеотрансляцій Twitch.