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    У школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені

    У гімназії міста Бремергафена сталася стрілянина, одна людина була поранена - У школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені
    У гімназії міста Бремергафена сталася стрілянина, одна людина була поранена
    фото з офіційного сайту гімназії

    Поліцію викликала школярка із туалету

    У німецькому місті Бремергафен, що на півночі країни, чоловік влаштував стрілянину в школі. Про це пише DW.

    Зловмисник зайшов у приміщення гімназії і почав стріляти.

    За інформацією Bild, постраждала одна жінка, працівниця гімназії, яка була госпіталізована у важкому стані.

    Чоловік, який зчинив стрілянину, уже затриманий. ЗМІ стверджують, що він був озброєний арбалетом.

    Чутки про те, що у злочинця був спільник, який утік і переховується, не підтвердилися. Втім, поліція Бремергафена провела спецоперацію не тільки у приміщенні школи, а і у районі, де розташована будівля навчального закладу.

    Видання Nord24 зазначило, що у поліцію із повідомленням про стрілянину зателефонувала школярка, яка сховалася у туалеті.

    Нагадаємо, що 14 травня у супермаркеті в штаті Нью-Йорк (США) 18-річний хлопець убив десятьох людей, транслюючи цей злочин в ефірі платформи для онлайн відеотрансляцій Twitch.

    Теги: Німеччина стрілянина
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    У школі в Німеччині сталася стрілянина: є поранені