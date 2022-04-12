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    У метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених

    Наразі відомо про 13 поранених осіб через стрілянину у метро Нью-Йорка&nbsp; - У метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених
    Наразі відомо про 13 поранених осіб через стрілянину у метро Нью-Йорка 
    фото: nbcnewyork

    Поліція розшукує стрілка, який був у протигазі та помаранчевому будівельному жилеті

    Сьогодні на одній із станцій метро у Нью-Йорку невідомий у протигазі та будівельному жилеті відкрив вогонь по людях. Як повідомляє ABC News, щонайменше 13 людей постраждали.

    Поліція зараз шукає нападника, через це частково припинений рух метро. Також на станціях знайшли підозрілі пакунки, які зараз перевіряють.

    Зловмисник утік з місця злочину. Через станцію метро у Брукліні зараз тимчасово не курсують потяги метрополітену.

    Двоє із поранених зараз у важкому стані. Загалом точно відомо про те, що 5 людей зазнали вогнепальних поранень. Загалом у лікарнях 13 осіб.

    За даними NBC New York, деякі постраждалі були змушені втікати потягом на іншу станцію, щоб урятуватися. На час розслідування місцевих мешканців просять уникати району, де відбулася стрілянина.

    Нагадаємо, 7 квітня у центрі Тель-Авіва стався теракт. Щонайменше двоє людей загинули і восьмеро отримали поранення внаслідок стрілянини.

    Українська розвідка попередила, що Росія планує підірвати будинки в Криму та Бєлгороді, звинувативши у терактах українців.

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    Теги: росія теракт США метро Нью-Йорк поліція стрілянина #stoprussia
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    У метро Нью-Йорка сталася стрілянина: багато поранених