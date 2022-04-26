Стрілянина у російському дитсадку: поліція заплуталася у списку підозрюваних

Російська поліція шукає підозрюваних у стрілянині в дитячому садку Ульяновської області

Список підозрюваних у стрілянині у російському дитсадку збільшилася. Про це пише Telegram-канал Baza.

Спочатку у злочині підозрювали 68-річного власника рушниці Олександра Дроніна, з якої були розстріляні діти та працівниця дитсадка. За наявною інформацією, зранку Дронін заявив дружині, що відправляється на полювання – і на власному автомобілі «Нива», захопивши рушницю, поїхав у невідомому напрямку.

Поліція розшукує Дроніна, але його мобільний телефон не відповідає.

«Важливо відзначити, що за описом рідних Дронін – сивий старий чоловік, тоді як особа, яка напала на дитячий садок, виглядає значно молодшою. Упізнання стрілка затруднене, бо він вистрілив собі в обличчя», – повідомляє Baza.

Тож поліція знайшла іншого підозрюваного – 26-літнього Руслана Ахмятова, який зареєстрований на тій же вулиці, де й розташований дитсадок. Ахмятов начебто мав цього дня пристрелювати рушницю разом із Дроніним.

Telegram-канал Shot опублікував фото стрілка-самовбивці, заявивши, що його ідентифікували саме як Ахмятова.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, у селищі Вешкайма Ульяновської області Росії сталася стрілянина у дитячому садочку.

Зловмисник, озброєний рушницею, прийшов до дитсадка, де на другому поверсі закладу зчинив стрілянину. Жертвами убивці стали двоє дітей та вихователька.

Після цього чоловік застрелився.