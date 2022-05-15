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    Подробиці стрілянини в США: юнак вбив 10 людей у прямому ефірі (відео)

    Юнак транслював стрілянину на платформі для онлайн-відеотрансляцій Twitch - Подробиці стрілянини в США: юнак вбив 10 людей у прямому ефірі (відео)
    Юнак транслював стрілянину на платформі для онлайн-відеотрансляцій Twitch
    скріншот із відео

    18-річний зловмисник – сподвижник білого супремасизму

    Озброєний чоловік у військовому одязі й бронежилеті відкрив стрілянину з гвинтівки в супермаркеті в Буффало, штат Нью-Йорк, убивши щонайменше 10 людей, перш ніж його затримали. Про це Associated Press повідомили представники правоохоронних органів.

    Як виявилось згодом, йшлося про 18-річного хлопця, він транслював стрілянину в прямому ефірі платформи для онлайн відеотрансляцій Twitch. За деякими даними, камеру він прикріпив до свого шолома.

    На відео з камер спостереження видно, як озброєний чоловік, одягнений у військове спорядження, під’їжджає до магазину з гвинтівкою на передньому сидінні, а потім направляє рушницю на людей на стоянці, коли виходить з автомобіля та відкриває вогонь. На ньому також видно, як підозрюваний заходить у супермаркет і стріляє в кількох інших жертв.

    Розслідування перебуває на попередній стадії, і влада ще не визначила чіткого мотиву, але розслідує, чи була стрілянина на расових мотивах. В деяких джерелах є інформація, що стрілець – Френк Мортенсон, відомо, що він опублікував у мережі маніфест, в якому описав себе як прихильника теорії про перевагу білої раси.

    Зазначимо, білий супремасизм – ідеологія, яка визначає білих такими, що перевершують інших людей за ознаками раси, опираючись на дослідження деяких теоретиків. Ідея про перевагу білих заснована на етноцентризмі і прагненні до політичної та економічної гегемонії. Часто є реакцією на позитивну дискримінацію чи, приміром, міграційну кризу.

    Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що у США зловмисник розстріляв у супермаркеті людей.

    Теги: росія окупанти США війна Нью-Йорк розслідування Україна чоловік влада окупація стрілянина #stoprussia
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    Подробиці стрілянини в США: юнак вбив 10 людей у прямому ефірі (відео)