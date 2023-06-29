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У Швеції чоловік обмотав беконом і спалив Коран перед мечеттю (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Швеції чоловік обмотав беконом і спалив Коран перед мечеттю (фото)
Емігрант із Іраку влаштував антиісламську акцію у Стокгольмі
фото: Reuters

Акція пройшла в перший день мусульманського свята Курбан-Байрам

Учора, у перший день мусульманського свята Курбан-Байрам, 37-річний емігрант із Іраку Салван Моміка спалив Коран перед мечеттю у Стокгольмі. Про це пише Reuters.

Перед тим, як спалити книгу, Моміка жбурляв її та обмотував беконом, а також розмахував шведським прапором. Поліція звинуватила чоловіка в агітації проти етнічної чи національної групи.

Поліція була змушена охороняти демонстранта через право на свободу слова
Поліція була змушена охороняти демонстранта через право на свободу слова
фото: Reuters

До початку запланованої акції правоохоронці заявили, що емігранта буде оштрафовано, проте клопотання про дозвіл на акцію не можна відхилити через право на свободу вираження думки.

Подібні демонстрації у Швеції були заборонені, однак два тижні тому місцевий суд скасував цю заборону. Таким чином, поліція була змушена охороняти демонстранта та затримувати тих, хто намагався завадити нарузі над Кораном.

Після спалення книги поліція склала протокол за двома статтями: про підбурювання проти групи осіб та порушення заборони на розпалення вогню.

Поліція була змушена охороняти демонстранта через право на свободу слова
Поліція була змушена охороняти демонстранта через право на свободу слова
фото: Reuters

На інцидент і те, як він може вплинути на приєднання Швеції до НАТО, уже відреагувала низка політиків. Так, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сказав, що не спекулюватиме на тому, як цей протест вплине на процес вступу Швеції до Альянсу.

«Це законно, але недоцільно», – прокоментував він, додаючи, що рішення про притягнення до відповідальності за спалення Корану має ухвалювати поліція.

Водночас очільник міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив цей вчинок і зазначив, що дозволяти антиісламські протести в ім’я свободи слова – неприйнятно.

«Я засуджую огидний акт, скоєний проти нашої священної книги – священного Корану – у перший день свята Курбан-байрам. Неприйнятно, що ці дії допускаються під приводом свободи слова. Закривати на них очі означає брати участь», – вважає Фідан.

Держдепартамент США вчинок емігранта засудив, однак додав, що він не має вплинути не процес приєднання Швеції до НАТО.

«Спалення релігійних текстів є нешанобливим і образливим. Те, що може бути законним, звичайно, не обов'язково є прийнятним», – заявив заступник речника Держдепу США Ведант Патель.

Посадовець укотре закликав Туреччину та Угорщину негайно ратифікувати протокол про вступ Швеції до НАТО, оскільки країна виконала всі зобов’язання за тристороннім меморандумом.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в України Фінляндії та Швеція заявили про намір приєднатися до НАТО. Фінляндія виконала всі умови та першою вступила до Альянсу. Членство Швеції блокує Туреччина. Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників «Робітничої партії Курдистану», яких Туреччина вважає терористичною організацією.

Як повідомлялося, Швеція сподівається стати членом Північноатлантичного альянсу до липневого саміту організації, який пройде у Вільнюсі. 

Однак генсек Нато Єнс Столтенберг заявив 15 червня, що Швеція може не приєднатися до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі. Переговори з Туреччиною тривають. 

Теги: Швеція мусульмани НАТО Туреччина

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