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Генсек НАТО оцінив шанси Швеції приєднатися до Альянсу влітку

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Генсек НАТО оцінив шанси Швеції приєднатися до Альянсу влітку
Переговори між НАТО, Туреччиною та Швецією щодо вступу Швеції в Альянс тривають
фото з відкритих джерел

Столтенберг не впевнений, що Швеція зможе стати повноправним членом Альянсу липневому саміті НАТО

Швеція може не приєднатися до НАТО на липневому саміті у Вільнюсі. Переговори з Туреччиною тривають. Про це генсек Нато Єнс Столтенберг заявив 15 червня під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю у форматі «Рамштайн».

Столтенберг зазначив, що переговори між НАТО, Туреччиною та Швецією щодо вступу тривають. На думку Столтенберга, у цьому питанні є прогрес.

«Кілька тижнів (тому – «Главком») я був у Анкарі. У нас була хороша розмова з президентом Ердоганом щодо вступу Швеції в Альянс. Ми бачимо, що в цьому питанні є прогрес, і ми далі продовжуємо працювати над тим, як далі забезпечити те, щоб Швеція могла б вступити до Альянсу», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що Швеція вже зробила все, що пообіцяла на саміті в Мадриді минулого року. Проте генеральний секретар не впевнений, що Швеція зможе стати повноправним членом Альянсу на вільнюському саміті.

«Ми повинні розуміти, що Туреччина має певні питання, пов'язані з безпекою. І нам необхідно подивитися, як краще співпрацювати в боротьбі з тероризмом. Можливо, що Швеція може стати членом на вільнюському саміті. Але водночас я не обіцяю, що це відбудеться точно», – зазначив Столтенберг.

Зазначимо, що після початку повномасштабної війни в України Фінляндії та Швеція заявили про намір приєднатися до НАТО. Фінляндія виконала всі умови та першою вступила до Альянсу. Членство Швеції блокує Туреччина. Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників «Робітничої партії Курдистану», яких Туреччина вважає терористичною організацією.

Як повідомлялося, Швеція сподівається стати членом Північноатлантичного альянсу до липневого саміту організації, який пройде у Вільнюсі. 

Теги: Швеція Єнс Столтенберг НАТО

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