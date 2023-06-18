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Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі – Столтенберг

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
фото з відкритих джерел

Говорячи про можливість членства України в НАТО, Столтенберг зазначив, що серед союзників тривають консультації

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'язуються допомагати в довгостроковій перспективі. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt

За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. На думку Столтенберга, це наблизить Україну до Альянсу.

«Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, – це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, але й на ділі. Тому що я абсолютно впевнений, що наші союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України і пообіцяють підтримувати і нарощувати її», – сказав він.

За словами генсека НАТО, у Вільнюсі члени Альянсу дадуть зрозуміти, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Говорячи про можливість членства України в НАТО, Столтенберг зазначив, що серед союзників тривають консультації.

«Ще зарано говорити про конкретний результат, але союзники багато в чому згодні. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, як ми продемонстрували у випадку Фінляндії і Швеції», – додав він.

Столтенберг сказав, що також узгоджено багаторічний план із забезпечення переходу української армії від радянських доктрин до сучасних стандартів НАТО, а також забезпечити її повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.

Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Україні можуть запропонувати якийсь варіант, про який ще ніхто не знає і щодо якого тривають переговори. 

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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Теги: росія НАТО Єнс Столтенберг переговори

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