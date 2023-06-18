Україна отримає довгострокову допомогу від країн НАТО у Вільнюсі – Столтенберг

Говорячи про можливість членства України в НАТО, Столтенберг зазначив, що серед союзників тривають консультації

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі країни-члени Альянсу пообіцяють наростити військову допомогу Україні та зобов'язуються допомагати в довгостроковій перспективі. Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

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За його словами, НАТО ухвалить пакет допомоги, покликаний привести Україну до стандартів НАТО протягом кількох років. На думку Столтенберга, це наблизить Україну до Альянсу.

«Найважливіше, що відбудеться на саміті НАТО у Вільнюсі в липні, – це те, що союзники по НАТО висловлять рішучу підтримку Україні не тільки на словах, але й на ділі. Тому що я абсолютно впевнений, що наші союзники по НАТО зроблять нові заяви про значну військову підтримку України і пообіцяють підтримувати і нарощувати її», – сказав він.

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За словами генсека НАТО, у Вільнюсі члени Альянсу дадуть зрозуміти, що підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

Говорячи про можливість членства України в НАТО, Столтенберг зазначив, що серед союзників тривають консультації.

«Ще зарано говорити про конкретний результат, але союзники багато в чому згодні. Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті, як ми продемонстрували у випадку Фінляндії і Швеції», – додав він.

Столтенберг сказав, що також узгоджено багаторічний план із забезпечення переходу української армії від радянських доктрин до сучасних стандартів НАТО, а також забезпечити її повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.

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Раніше повідомлялося, що на саміті НАТО, який має відбутися 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, Україні можуть запропонувати якийсь варіант, про який ще ніхто не знає і щодо якого тривають переговори.

До слова, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.