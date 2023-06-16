Про зустріч трьох лідерів та перспективи України в НАТО

Які гарантії безпеки можуть надати Україні

12 червня відбулась зустріч лідерів Франції, Німеччини і Польщі. І як часто у нас буває, як, наприклад, напередодні різних самітів, з’явилися очікування, що саме на цій зустрічі будуть вирішувати перспективи членства України в НАТО та якісь інші доленосні питання. Багатьох українських спостерігачів заінтригував також трьохсторонній формат цієї зустрічі.

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Але у цьому форматі нема нічого дивного. Це так званий «Веймарський трикутник», який було засновано ще в 1991 році. Цей формат використовується для розвитку співпраці між Польщею, Німеччиною та Францією. Група існує переважно у формі зустрічей на найвищому рівні між лідерами цих трьох країн та їх міністрами закордонних справ. На цих зустрічах обговорюються в першу чергу питання європейської політики, але також і проблематика міжнародної безпеки.

Було відомо, що головна тема цієї зустрічі – питання про перспективи членства України в НАТО і гарантії безпеки для України на той період, поки наша країна не стане членом НАТО. Безумовно, це пов’язано з тим, що ці питання будуть розглядатися на саміті НАТО у Вільнюсі у липні поточного року. Країни НАТО вже шукають і готують узгоджене рішення цього питання. Зустріч лідерів трьох країн – один з майданчиків, на яких відбувається ця підготовча робота. Наступний майданчик – зустріч міністрів оборони країн НАТО, яка відбудеться в четвер. Дискусія з цього питання буде тривати і далі, аж до самого саміту НАТО, можливо остаточні рішення будуть узгоджуватись вже у Вільнюсі.

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Саме тому не варто було чекати якихось сенсацій від зустрічі лідерів країн «Веймарського трикутнику». Лідери Франції, Німеччини і Польщі в черговий раз висловились на підтримку України, але уникнули конкретики в питанні про перспективи членства України в НАТО і гарантій безпеки для України. У декого, можливо, це викликало певне розчарування. Але приводів для цього не має. У всякому разі на даний момент. Процес узгодження рішень із зазначених питань ще триває. Також треба розуміти, що ключову роль в підготовці цього рішення будуть відігравати США. Скажу більше. З високою вірогідністю цей процес продовжиться і після Вільнюського саміту НАТО. По членству України в НАТО питання в будь якому випадку буде вирішуватись після завершення нинішньої війни. Тоді ж буде остаточно узгоджуватись і післявоєнний формат гарантій безпеки для України. У Вільнюсі, ймовірно, будуть лише проміжні і рамкові рішення.

Скоріше за все на саміті НАТО у липні 2023 р. буде ухвалено рішення про надання Україні гарантій безпеки до вступу в Північноатлантичний альянс. Обсяг цих гарантій і форма їх надання зараз і узгоджуються. Фактично буде йти мова про пролонгацію тих форм підтримки, які Україна отримує і зараз, на післявоєнний період. Додатково може бути заявлено про сприянні у відновленні Україною власного ВПК і виробництві сучасних озброєнь, зокрема далекобійних, на основі західних ліцензій. Щодо вступу України до НАТО, можливо буде заявлено, що Україна має право на таку ж процедуру вступу до НАТО, як Фінляндія і Швеція, але рішення про це буде ухвалюватися після завершення війни. Не виключаю, що Україні можуть запропонувати якусь особливу (ексклюзивну) угоду про співпрацю з НАТО, однак не як альтернативу членства в НАТО, а як проміжний етап.