Швеція сподівається на вступ в НАТО до липневого саміту у Вільнюсі – ЗМІ

Швеція все ще сподівається вступити в НАТО до липня

Фінляндія приєдналася до НАТО минулого місяця, але членство Швеції було затримано через заперечення з боку Туреччини та Угорщини

Швеція сподівається стати членом Північноатлантичного альянсу до липневого саміту організації, який пройде у Вільнюсі. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром, передає Reuters.

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«Не буде жодного плану Б чи чогось подібного. План Б – це план А: це повноправне членство в НАТО і саме для цього я й уряд будемо працювати до Вільнюса», – сказав Більстром.

Виконуючий обов'язки помічника держсекретаря США з питань Європи Дерек Хоган висловив аналогічне сподівання.

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«Ми провели широкі розмови з турецьким урядом щодо чіткого переконання союзників, у тому числі нашого, у тому, що Швеція готова до членства зараз. Ми з нетерпінням чекаємо, що Туреччина та Угорщина ратифікують протоколи про вступ Швеції дуже скоро, до саміту у Вільнюсі», – сказав Хоган.

При цьому він зазначив, що союзники обговорюватимуть це з новою владою Туреччини після другого туру президентських виборів.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у інтерв'ю CNN International заявив, що Туреччина наразі не готова до членства Швеції в НАТО.

Попри це Тобіас Більстром висловив сподівання, що парламент Туреччини почне процес ратифікації.

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«Туреччині настав час розпочати процес ратифікації та виконати свою частину угоди», – сказав Більстром.

Туреччина закидає Швеції переховування осіб, яких вважає учасниками терористичних груп, і пояснює цим затримку ратифікації вступу Швеції до НАТО. Угорщина пояснює зволікання з ратифікацією шведської заявки тим, що Швеція критикувала політику угорського уряду щодо демократії та верховенства права.

Нагадаємо, Швеція і Фінляндія виявили намір вступити до НАТО після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО 4 квітня 2023 року.