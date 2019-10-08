У Швейцарії на аукціоні продали автомобілі сина диктатора Екваторіальної Гвінеї



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Серед автомобілів, проданих з аукціону Bonhams, були сім Ferrarі, три Lamborghіnі, п'ятірка Bentley, а також по одній автівці марок Maseratі й Mclaren

Виторг від продажу склав 23,4 мільйони франків, хоча організатори аукціону сподівалися зібрати всього 18,5 млн. франків

У Швейцарії у селі Шезере (Chéserex) були продані з аукціону двадцять п'ять розкішних автомобілів, що належали віцепрезиденту Екваторіальної Гвінеї Теодоріну Обіангу (Teodorіn Obіang).

Про це повідомляє swissinfo.

Зазначається, що виторг від продажу склав 23,4 мільйони франків, хоча організатори аукціону сподівалися зібрати всього 18,5 млн. франків.

«Суперкари були конфісковані Женевським судом, що вів розслідування за фактом відмивання грошей проти Теодоріна Обіанга і ще двох людей, обвинувачуваних у неналежному управлінні державними активами. У лютому 2019 року влада Женеви оголосила, що закрила справу. Автомобілі ж вирішено було продати на аукціоні, а зібрані гроші передати на реалізацію соціальної програми на батьківщині диктатора. Зі свого боку Екваторіальна Гвінея погодилася виплатити Женеві 1,3 мільйони франків для покриття судових витрат», - йдеться у повідомленні.

Серед автомобілів, проданих з аукціону Bonhams, перебували сім Ferrarі, три Lamborghіnі, п'ятірка Bentley, а також по одній автівці марок Maseratі й Mclaren, причому деякі були придбані прямо на Міжнародному автомобільному салоні в Женеві в 2013 році. Найдорожчими стали Lamborghіnі Veneno 2014 року, що був проданий за 8,28 млн. франків, і Koenіgsegg One 2015 року, який пішов за 4,6 млн. франків.

Тепер вже колишній власник розкішних автомобілів, людина по імені Теодорін Обіанг, віцепрезидент Екваторіальної Гвінеї й син президента Теодоро Обіанга Нгема (Teodoro Obіang Nguema). У цій маленькій нафтовій країні в центральній частині Африки процвітає корупція, кумівство, злодійство й непотизм. За даними Transparency Іnternatіonal тут один із найвищих рівнів корупції у світі, а більша частина населення, як і раніше, живе в бідності. Нинішній президент, якому зараз 77 років, очолює Екваторіальну Гвінею вже протягом 40 років, прийшовши до влади в 1979 році в результаті військового перевороту.



Сьогодні він посідає перше місце у світі по тривалості перебування на президентській посаді серед усіх нині діючих глав держав (крім королеви Великобританії й султанів Брунею й Омана, але ті всеж таки є монархами). «Форбс» оцінює його статки у 600 мільйонів доларів.

На думку політичних експертів Африки, Теодорін Обіанг, відомий своєю марнотратністю й екстравагантним способом життя, має стати спадкоємцем батька. В 2017 році його засудили в Парижі до трьох років тюремного ув'язнення і штрафу в 30 млн євро за шахрайство в сфері приватної власності. У Франції йому належать паризький особняк- готель, спортивні й інші автомобілі класу люкс, брендовий одяг. Рішення суду він оскаржив.