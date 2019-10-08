Шкільні бібліотеки отримають книжки про безпеку на дорозі



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Бібліотеки отримають 90 тис. книжок для занять з безпеки дорожнього руху

Проект реалізується за підтримки посольства США в Україні та у співпраці з Патрульною поліцією

Усі бібліотеки українських державних шкіл отримають комплекти дитячих книжок про безпеку на дорозі «1000 та 1 поворот» Ольги Дробишевої. Загалом - це понад 90 тис. книжок для занять з безпеки дорожнього руху для школярів початкових класів. Слід зазначити, що інформаційний партнер проекту – Главком.

У трьох частинах цієї книжки зібрано близько півсотні правил про безпеку на дорозі, які варто знати дітям вже змалечку. Поки у системі української шкільної освіти не передбачені обов’язкові уроки з БДР і окремих матеріалів для дітей щодо цієї теми вкрай обмаль. Проблему зрозуміли у громадській організації Traffic Challenge, яка з 2015 року працює над зменшенням дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді в Україні.

Тож громадська активістка, експертка з БДР Ольга Дробишева розробила інтерактивну книгу «1000 і 1 поворот». У них доступно та за допомогою веселих віршів дітям дошкільного та молодшого шкільного віку пояснюються правила дорожнього руху, правила особистої безпеки на дорозі та в транспорті.

«1000 та 1 поворот» допомагає нам змінювати світосприйняття дітей, вибудовує в них іншу - більш сучасну картину безпекових цінностей, а головне - знижує кількість порушень правил безпеки серед дітей на дорозі та відповідно допомагає нам боротися зі смертністю та травматизмом дітей на дорогах». - Каже Ольга Дробишева.

Ефективність книжок «1000 та 1 поворот» у роботі з дітьми вже випробували Шкільні офіцери поліції. З 2015 року книга залишається поки основним в Україні допоміжним роздатковим матеріалом у роботі поліцейських з дошкільнятами та школярами молодшого віку.

«Наша ціль - також вплинути на батьків. Одна з моїх найулюбленіших історій - це коли дитина на пішохідному переході сказала своїй мамі, яка хотіла йти на червоне, що поліцейські вчили не переходити дорогу на червоне світло, тому дитина запропонувала почекати зелене світло. У роботі із дітьми нам також допомагає ця книжка. Діти краще сприймають інформацію, коли навчання проходить весело, а ще й коли наприкінці їм дарують ці яскраві та інтерактивні книжки». - Каже т.в.о. начальника відділу зв’язків з громадськістю Департаменту патрульної поліції Олексій Зіборов.

Книги «1000 і 1 поворот», видана у видавництві «Самміт-книга» і вже двічі встановлювала рекорд в Україні, як книга з найбільшим тиражем недержавного замовлення. На сьогодні загальний тираж всіх трьох частин складає більше півмільйона книжок. «Впевнений, знати про безпеку на дорозі і вчитися відповідально ставитися до власної безпеки діти мають ще змалечку. Чудово, що батьки і діти можуть разом у форматі гри вивчати правила, а потім на практиці їх застосовувати і бути обачними завдяки «1000 і 1 поворот». - сказав директор видавництва «Самміт-книга» Іван Степурін.

Проект реалізується за підтримки посольства США в Україні та у співпраці з Патрульною поліцією.