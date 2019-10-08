У Києві встановлять камери, з яких автоматично розсилатимуться водіям «листи щастя»



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Відеокамери, які вже встановлені на дорогах Києва, для автовиписування штрафів не підходять

У Києві завершується тестування нової системи, яка буде стежити за порушеннями швидкісного режиму на дорогах.

За планом працювати це буде наступним чином. Якщо машина перевищує швидкість, спецприлад фіксує номер. За номером в базі поліції знаходиться відповідний автомобіль. Штрафна квитанція формується автоматично. Про це розповів Liga.Tech Микола Пихтін, в.о. гендиректора КП Інформатика, який займається проєктом міського відеоспостереження.

Для цієї системи столиця буде використовувати нові прилади. Це такі собі «шпаківні», які складаються з радара-детектора, камери машинного зору і аналітики.

«По системі фото- і відеофіксації штрафів були проведені торги на 20 млн грн. Закуплено 20 приладів. 5 вже знаходяться на тестуванні у поліції, для інших 15-ти разом з поліцією узгоджені місця установки, зараз на стадії монтажу», - повідомили в пресслужбі Kyiv Smart City.

Згідно з договором, прикріпленому до тендера, влада використовує систему «Каскад». Постачальник - компанія Українські системні інновації.

За словами Пихтіна, міські камери, які вже встановлені на перехрестях, для автовиписування штрафів не підходять.

«Ми своєю системою можемо міряти емпіричну швидкість - між двома точками. Але це для статистики - не для штрафів. Адже у нас з самого початку не було такого завдання, потрібно було тільки аналізувати швидкість руху в смузі і наявність заторів», - пояснює керівник ситуаційного центру.

Друга - і основна - причина, чому використовуються інші прилади - наявність сертифікації, щоб штраф мав силу в суді. Як каже Пихтін, поки в Україні один такий прилад. Сертифікуються ще два.

Після тестів і звітів, які повинні бути закінчені до листопада, Кабмін повинен видати відповідне розпорядження про старт повноцінного використання системи.