В Україні цього року рекордно зріс попит на електромобілі



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Найчастіше наші співвітчизники купують електрокари віком до 5 років – 52% від загальної кількості реєстрацій

За рік попит на комерційні електромобілі в нашій країні зріс удвічі

В Україні протягом дев'яти місяців нинішнього року ввезли майже 5,5 тис. електромобілів: 397 комерційних і 5081 легковий.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Відзначається, що за рік попит на комерційні електромобілі в нашій країні зріс удвічі, а на легкові – на 42%. Більшість з електрокарів, які приїхали в нашу країну – це б/у машини, 91% від загальної кількості електромобілів.

Найчастіше наші співвітчизники купують електрокари віком до 5 років – 52% від загальної кількості реєстрацій. Електромобілі віком від 5 років становили 39%, а кількість нових склала менше 9%.

Найбільше в Україні зросла кількість Nissan Leaf – майже 2,5 тис. авто, далі йде Tesla Model S – 435 реєстрацій в Україні за 9 місяців. На третьому місці опинився BMW i3 – 276, на четвертому Volkswagen е-Golf – 238 і на п'ятому розмістився Volkswagen е-Golf – 238 електомобілів.

Серед комерційних електрокарів лідирує Renault Kangoo Z. E. – 363 авто.

Раніше повідомлялося, що компанія Nissan розсекретила «безкнопковий» концепт IMk – злегка футуристичний транспорт для майбутніх технологічних мегаполісів.