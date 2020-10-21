У Швейцарії запропонували виплатити усім жителям по 7 тисяч євро



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«Вертолітні гроші» – це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства

Федеральна канцелярія Швейцарії опублікувала у своєму офіційному віснику ініціативу про виплату усім громадянам країни, зокрема і дітям, 7500 швейцарських франків (близько 7000 євро). Якщо її підтримає 100 тисяч людей, питання винесуть на референдум.

Про це пише швейцарське агентство Watson.

Необхідну підтримку ініціатива має отримати до 22 квітня 2022 року. Якщо референдум все ж відбудеться, то гроші виплатять не пізніше, ніж через рік після ухвалення ініціативи.

З такою пропозицією виступили семеро жителів кантону Санкт-Галлен. На їхню думку, Національний банк Швейцарії повинен виплатити «вертолітні гроші», щоб знизити вартість національної валюти.

«Вертолітні гроші» – це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства. Це можуть бути грошові виплати населенню, розподіл між громадянами доходів від видобутку ресурсів, експерименти з гарантованим доходом. Метод передбачає вільне їх між кінцевими споживачами.

Автори швейцарської ініціативи вважають, що для виплати необхідно надрукувати нові гроші, а запропоновану суму варто звільнити від податків.