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У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото
Це впала вже друга «пташка» ворогів за три дні 
фото російських ЗМІ

Постраждав один із пілотів окупантів

У Росії вдруге за три дні розбився і згорів гелікоптер Мі-8. Інцидент стався у Магаданській області вранці 19 грудня.

Гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки. Російські ЗМІ пишуть, що троє членів екіпажу встигли залишити салон до початку пожежі, однак один із пілотів постраждав.

У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото фото 1
У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото фото 2

За фактом падіння росіяни вже порушили кримінальну справу. 

У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото фото 3

Цікаво, що рашисти падіння вертольота назвали «аварійною посадкою».

Нагадаємо, в Улан-Уде (Бурятія) 16 грудня розбився вертоліт, на борту було три особи.

Перед цим у Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. Загинув чемпіон із вищого пілотажу.

Теги: росія росіяни гелікоптер вертоліт

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