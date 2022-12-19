У Сибіру впав вертоліт окупантів: фото
Постраждав один із пілотів окупантів
У Росії вдруге за три дні розбився і згорів гелікоптер Мі-8. Інцидент стався у Магаданській області вранці 19 грудня.
Гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки. Російські ЗМІ пишуть, що троє членів екіпажу встигли залишити салон до початку пожежі, однак один із пілотів постраждав.
За фактом падіння росіяни вже порушили кримінальну справу.
Цікаво, що рашисти падіння вертольота назвали «аварійною посадкою».
Нагадаємо, в Улан-Уде (Бурятія) 16 грудня розбився вертоліт, на борту було три особи.
Перед цим у Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66. Загинув чемпіон із вищого пілотажу.
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