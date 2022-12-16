У Росії на аеродромі розбився вертоліт (відео)

За попередніми даними, екіпаж загинув

В Улан-Уде (Бурятія) щойно розбився вертоліт, на борту було три особи, пишуть російські ЗМІ.

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«Повітряне судно вилетіло з аеропорту східний на аеродром байкал. На борту було 3 особи. За попередніми даними, усі загинули», – йдеться у повідомленні.

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Після падіння вертоліт спалахнув, зараз на місці працюють пожежники.

Як відомо, Росія відправляє 97% поранених знову на фронт. Росія перевершила показники Другої світової війни, адже тоді на фронт поверталися лише 70% поранених.