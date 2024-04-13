У Сіднеї сталася різанина в торговому центрі: шестеро загиблих

Поліція застрелила нападника

В австралійському Сіднеї чоловік із ножем напав на відвідувачів торгового центру. Шість осіб загинули. Ще семеро дорослих та одна дитина – постраждали. Нападника ліквідувала поліція. Про це повідомило місцеве видання The Sydney Morning Herald.

Інцидент стався в суботу вдень. Доки правоохоронці не прибули на місце, зловмиснику вдалося зарізати чотирьох відвідувачів. Також було чути три постріли. Поліціянти, що прибули на місце інциденту, оточили торговий центр, а потім розпочали евакуацію людей, яким не вдалося вибратися самостійно.

Урешті-решт правоохоронці вистрілили у зловмисника і ліквідували його.

Нагадаємо, що на початку квітня у Фінляндії сталася стрілянина у початковій школі. 12-річний учень, який здійснив цей злочин, назвав мотивом булінг від однокласників.

Крім того, нещодавно невідомий відкрив стрілянину біля будинку турецького політика Бюлента Кара, який переміг на виборах мера турецького міста Гіресун.