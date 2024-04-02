У Туреччині біля будинку мера, що переміг на виборах, відбулась стрілянина

NTV: на будинок мера, який переміг на виборах у турецькому місті Гіресун, відбувся збройний напад

Невідомий відкрив стрілянину біля будинку турецького політика Бюлента Кара, який переміг на виборах мера турецького міста Гіресун. Як пише NTV, чоловік підійшов до будинку Бюлента Кара, викликав його на вулицю та вистрілив із пістолета у повітря. Політик після того, що сталося, подав скаргу в поліцію. За даними телеканалу, поліцейські, які прибули на місце події, затримали підозрюваного.

«У нас стався жахливий інцидент. Перед нашим будинком людина відкрила вогонь з рушниці, слава Богу, ніхто не постраждав. Ми не знаємо, хто спровокував стрілянину, але наші сили безпеки швидко втрутилися та затримали людину. Після цього справа за поліцією та судовими органами», – сказав Бюлент Кар.

Біля будинку нового мера Гіресуна (праворуч на фото) відбулась стрілянина

Раніше повідомлялося, що у Туреччині заступник голови відділення опозиційної Республіканської народної партії Мехмет Палаз загинув внаслідок обвалення балкона під час святкування перемоги на виборах. Він помер у лікарні від отриманих травм, пише Genccivril Gazetesi. Напередодні стало відомо про перемогу члена Республіканської народної партії Кадіра Татіка на виборах у Таваському окрузі. Його прихильники святкували перемогу на вулиці перед будинком партії.

Нагадаємо, у Туреччині опозиційна партія вперше за 20 років перемогла на виборах. 31 березня Народно-республіканська партія Туреччини вперше обійшла правлячу партію президента Ердогана. Хоча багато аналітиків та політологів припускали, що це може статись, ніхто не очікував, що політичний ляпас чинній владі від пересічних громадян буде настільки голосним. І це відбулось лише через 9 місяців після того, як Ердоган отримав більшість під час останніх президентських перегонів у Туреччині.

Згідно із останніми результатами підрахунку бюлетенів , за явки в 78,5% опозиційна Республіканська народна партія (CHP) набрала 37,7% голосів. Це найстаріша партія, що діє в Туреччині, вона дотримується кемалістського, лівоцентристського курсу.